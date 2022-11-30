Son dakika! Operasyon öncesi PKK'da çözülme: 3 terörist daha ikna ile teslim oldu

Son dakika haberi: Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri hainlere darbe üstüne darbe vuruyor.

Terör saldırısı sonrası Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerine düzenlenen hava harekatının ardından olası kara harekatı gündemdeki yerini korurken İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla 3 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

2022'DE TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu 1'i MLKP, 2'si PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensuplarının 2010 ve 2014 yıllarında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İkna çalışmaları sonucu 1 Ocak 2022'den itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı, 116'ya yükseldi.

FIRAT KALKANI'NDA 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.