Son dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü isim isim yayınladı! İşte kazalarda kusurlu olan otobüs firmalarının listesi

Son dakika haberi! Emniyet Genel Müdürlüğü, 2022 yılında kusurlu olarak ölümlü trafik kazalarına karışan şehirlerarası yolcu otobüsü firmalarının isimlerini liste halinde yayımladı.
43 KAZADA 83 CAN KAYBI
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden şehirlerarası yolcu otobüsü kazalarına ilişkin bir açıklama yapıldı. 1 Ocak 2022 – 27 Kasım 2022 tarihleri arasında meydana gelen 43 ölümlü trafik kazasına karışan araçların ait oldukları otobüs firmalarının ismi listesi de yapılan açıklama paylaşıldı.
Kazalarda 83 can kaybının yaşandığı bilgisi verilen açıklamada 36 farklı otobüs firmasının kazaya karıştığının tespit edildiği belirtildi.
EN FAZLA KAZAYA KARIŞAN: KAMİL KOÇ
Kusurlu olarak ölümlü trafik kazasına karışan firmaların başında ise 6 ölümlü ve 18 yaralanmalı trafik kazasıyla Kamil Koç Otobüsleri A.Ş.'nin yer aldığı belirtildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı 03.02.2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girmiş ve Eylem Planında "2918 sayılı Kanunun Ek 4'üncü Maddesi çerçevesinde, karayollarında yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve benzeri taşıtların kusurlu olarak karışmış olduğu ölümlü trafik kazası sonuçlarının ve otobüs işleticisi teşebbüsün unvanının, televizyon ve basın organları aracılığı ile kamuoyuna ilanı" hususuna yer verilmiştir.
Bu kapsamda; 1 Ocak 2022 – 27 Kasım 2022 tarihleri arasında meydana gelen şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin kusurlu olarak karışmış olduğu 43 ölümlü trafik kazasında, olay yerinde 83 can kaybı meydana gelmiştir. Ölümlü trafik kazalarına 36 farklı otobüs firmasının karıştığı tespit edilmiş, ilk sırada 6 ölümlü ve 18 yaralanmalı trafik kazasıyla Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. firması yer almıştır.
Yolcu taşımacılığı yapan otobüsler, trafik kolluğunca hem terminal çıkışı öncesi hem de karayolu üzerinde denetime tabi tutularak, sürücüler hız, çalışma/dinlenme süreleri ile seyir halinde cep telefonu kullanımı başta olmak üzere trafik güvenliğine uymaları; yolcular da seyahat süresince emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirilmektedir.