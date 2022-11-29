Hasta yakınından kadın doktora darp: Yumrukladı zorla odaya girip dışarı fırlattı

DARP ANLARI KAMERADA

Saldırgan, çevredekilerin araya girmesiyle durduruldu. Olay anı hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası şüpheli Celal Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ergin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FELÇLİ HASTAYA İŞKENCE

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yine Tokat'ta özel bir hastanede felçi hastaya işkence görüntüleri ortaya çıkmıştı.



Tokat'ta faaliyet gösteren özel bir hastanede sağlık bilinci yerinde olmayan felçli hastaya biri kadın biri erkek olmak üzere iki hemşire işkence uyguladı. Hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı. İnfial yaratan görüntüler sonrası Bakan Fahrettin Koca açıklayama yaptı. Koca, "Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." dedi. Bakan Koca'nın açıklaması sonrası görevlendirilen müfettişler hastaneye gelerek inceleme başlatılmıştı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, felçli hastaya işkence yapan özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.