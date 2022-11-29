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    Ankara merkezli 14 ilde PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var!

    Son dakika haberi! Ankara merkezli 14 ilde, terör örgütü PKK/KCK'nın kadın alan yapılanmasına yönelik soruşturmada 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ankara merkezli 14 ilde PKK/KCK operasyonu!

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın kadın alan yapılanmasına yönelik soruşturmada 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada silahlı terör örgütü PKK/KCK mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde ifade ve fotoğraftan teşhis beyanları alınan tanık ve gizli tanıkların ifadeleri, MASAK ve HTS çalışmaları neticesinde örgütün kadın alan yapılanmasında olduğu tespit edilen 50 şüphelinin Ankara merkezli 14 ilde gözaltına alınması kararlaştırıldı.

    Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.

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    Haberler Güncel Ankara merkezli 14 ilde PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var!
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