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    • Ekonomi
    • 25.11.2022 10:02
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    • 25.11.2022 10:02
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    Zorunlu deprem sigortasına yeni düzenleme: DASK tutarları güncellendi, prim tutarları arttı

    Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre Zorunlu Deprem Sigortası’nda (DASK) teminat tutarları yüzde 50 arttı. DASK kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 320 bin liradan 640 bin liraya çıkarıldı.

    Zorunlu deprem sigortasına yeni düzenleme

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan zorunlu deprem sigortası tarife ve talimat tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre azami teminat tutarı artırıldı.

    AZAMİ TEMİNAT TUTARINA YÜZDE 50 ARTIŞ
    Zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 320 bin lirada 640 bin liraya yükseltildi.

    ASGARİ PRİM TUTARLARI DA 2 KAT ARTTI
    Tebliğ ile zorunlu deprem sigortası asgari prim tutarlarında da artışa gidildi. Risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba kadar uygulanacak yeni asgari prim tutarları sırasıyla şu şekilde;

    • 1. GRUP: 140 TL'den 280 TL'ye
    • 2. GRUP: 120 TL'den 240 TL'ye
    • 3. GRUP: 90 TL'den 180 TL'ye
    • 4. GRUP: 70 TL'den 140 TL'ye
    • 5. GRUP: 55 TL'den 110 TL'ye
    • 6. GRUP: 45 TL'den 90 TL'ye
    • 7. GRUP: 40 TL'den 80 TL'ye

    METREKARE BEDELLERİ YENİDEN BELİRLENDİ
    Aynı tebliğ ile sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri de yeniden düzenlendi. Bu kapsamda metrekare tutarı betonarme yapı tarzı için 1,508 TL'den 3 bin 16 TL'ye, diğerleri için 1,040 TL'den 2 bin 80 TL'ye yükseltildi.

    POLİÇE YENİLEMELERİNDE İNDİRİM ORANI YÜZDE 20 OLDU
    Tebliğle ayrıca, poliçe süresi sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda yapılacak indirim miktarı da yüzde 10'dan 20'ye yükseltildi.

    DASK'TA KAPSAM GENİŞLİYOR
    Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 22 Kasım Salı günü DASK Olağanüstü Yönetim Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Nebati törende yaptığı konuşmada Zorunlu Deprem Sigortası'nın (DASK) kapsamının genişletilerek 2023'ün ilk çeyreğinde "Zorunlu Afet Sigortası"na dönüştürüleceğini duyurdu.

        2023'TE DEVREYE GİRECEK
        "Zorunlu Deprem Sigortası"nın kapsamının genişletilerek "Zorunlu Afet Sigortası"na dönüştürülmesi yönündeki çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Nebati, yaptığı açıklamada "Böylece, vatandaşlarımızı tüm doğal afetlere karşı güvence altına alacak yepyeni bir ürünü Cumhuriyet'imizin 100. yılının ilk çeyreğinde beraberce hayata geçireceğiz." ifadelerine yer verdi.

        Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sayısının DASK'ın kuruluşundan bugüne kadar geçen 22 yılda yaklaşık 11 milyona ulaştığını dile getiren Bakan Nebati, Olağanüstü Yönetim Merkezi'nin kurulmasının, afetlere hazırlık açısından, DASK adına atılan önemli bir adım olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Mevcut Zorunlu Deprem Sigortası ürününün kapsamının genişletilerek Zorunlu Afet Sigortası'na dönüştürülmesi yönündeki çalışmalar halen devam ediyor. Böylece, vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi sadece deprem değil, tüm doğal afetlere karşı güvence altına alacak yepyeni bir ürünü de inşallah Cumhuriyet'imizin 100. yılının ilk çeyreğinde yine beraberce hayata geçireceğiz."

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        Haberler Ekonomi Zorunlu deprem sigortasına yeni düzenleme: DASK tutarları güncellendi, prim tutarları arttı
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