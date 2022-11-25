Zorunlu deprem sigortasına yeni düzenleme: DASK tutarları güncellendi, prim tutarları arttı

ASGARİ PRİM TUTARLARI DA 2 KAT ARTTI

Tebliğ ile zorunlu deprem sigortası asgari prim tutarlarında da artışa gidildi. Risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba kadar uygulanacak yeni asgari prim tutarları sırasıyla şu şekilde;

1. GRUP: 140 TL'den 280 TL'ye

2. GRUP: 120 TL'den 240 TL'ye

3. GRUP: 90 TL'den 180 TL'ye

4. GRUP: 70 TL'den 140 TL'ye

5. GRUP: 55 TL'den 110 TL'ye

6. GRUP: 45 TL'den 90 TL'ye

7. GRUP: 40 TL'den 80 TL'ye

METREKARE BEDELLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Aynı tebliğ ile sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri de yeniden düzenlendi. Bu kapsamda metrekare tutarı betonarme yapı tarzı için 1,508 TL'den 3 bin 16 TL'ye, diğerleri için 1,040 TL'den 2 bin 80 TL'ye yükseltildi.

POLİÇE YENİLEMELERİNDE İNDİRİM ORANI YÜZDE 20 OLDU

Tebliğle ayrıca, poliçe süresi sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda yapılacak indirim miktarı da yüzde 10'dan 20'ye yükseltildi.