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    • Güncel
    • 26.11.2022 21:53
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    • 26.11.2022 21:53
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    Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle imar planlarında cemevi yerleri ayrılacak

    Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan düzenlemeyle, imar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müstakbel ihtiyaçları göz önünde tutularak lüzumlu cemevi yerleri ayrılacak.

    Cemevi için ’imar’ adımı

    Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da cemevleriyle ilgili düzenleme de yer aldı.

    Bu kapsamda 3194 sayılı İmar Kanunu'na şu ek madde eklendi:
    "İmar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müstakbel ihtiyaçları göz önünde tutularak lüzumlu cemevi yerleri ayrılır. İl ve ilçelerde mülki idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla cemevleri yapılabilir. Cemevi yeri, imar mevzuatına aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilemez."

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