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    • Güncel
    • 16.11.2022 20:00
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    • 16.11.2022 20:20
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    Cemevlerine ve maden kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun TBMM'de kabul edildi

    Cemevlerine yönelik düzenlemeler ile maden kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik destekleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

    Cemevlerine yönelik kanun kabul edildi

    Cemevlerinin elektrik faturaları Kültür ve Turizm bakanlığınca ödenecek. Hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına ölüm aylığı bağlanacak....



    BELEDİYELERDEN CEMEVLERİNE BAKIM DESTEĞİ
    Cemevleriyle ilgili maddelerin de yer aldığı düzenleme Genel Kurul'dan geçerek yasalaştı. Düzenlemeye göre, cemevlerinin su giderlerinde ise devreye belediyeler girecek. Kullanma suyu ya indirimli olacak ya da ücretsiz karşılanacak.



    Cemevleri bundan sonra imar planlarında yer alacak. Bu planlar yapılırken bölgenin şartları ve ihtiyaçları doğrultusunda cemevlerine de yer ayrılacak. Belediyeler cemevlerine bakım, onarım ve malzeme desteği verebilecek.



        MADEN KAZASINDA ÖLEN İŞÇİLERİN AİLELERİNE ÖLÜM AYLIĞI
        Düzenlemede madenci aileleri için de önemli maddeler var. İş kazası sonucu ölen maden işçisinin genel sağlık sigortası da dahil tüm prim borçları silinecek. Kazada hayatını kaybeden maden işçisinin anne babasına aylık bağlanacak, aile fertlerinden bir kişiye istihdam hakkı verilecek.



        Ayrıca yasa ile Fiyat İstikrarı Komitesi'nin kuruluş ve görevlerine ilişkin hukuki altyapı da oluşturuldu. ÖTV Kanunu çerçevesinde motorlu araç ticareti yapan mükelleflere teminat yükümlülüğü de getirildi.

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        Haberler Güncel Cemevlerine ve maden kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun TBMM'de kabul edildi
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