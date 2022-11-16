Cemevlerine ve maden kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun TBMM'de kabul edildi





BELEDİYELERDEN CEMEVLERİNE BAKIM DESTEĞİ

Cemevleriyle ilgili maddelerin de yer aldığı düzenleme Genel Kurul'dan geçerek yasalaştı. Düzenlemeye göre, cemevlerinin su giderlerinde ise devreye belediyeler girecek. Kullanma suyu ya indirimli olacak ya da ücretsiz karşılanacak.