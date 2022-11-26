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    Hablemitoğlu suikastinde katillere parayı Enver Altaylı ile Serhat Ilıcak’ın gönderdiği iddia edildi

    Ankara’da 2002’de Dr. Necip Hablemitoğlu’na yönelik düzenlenen ve ölümüne yol açan suikastın yeni iddianamesinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Katillere parayı Enver Altaylı ile Serhat Ilıcak’ın gönderdiği iddia edildi.

    Dilhan Dumanoğlu
    Katillerin parası Ilıcak& Altaylı’dan

    İddianamede; Hablemitoğlu suikastına katılan ve organize eden kişilere para temin edilmesi gerektiği, paranın ise 2003'te Enver Altaylı'nın Genelkurmay'ın yaptığı bir ihale sürecindeki aracılık hizmeti için Serhat Ilıcak ile birlikte 900 bin ABD doları para aldığı anlaşıldığı aktarıldı.



    Altaylı'nın şoförü Nizamettin Afşar ifadesinde; "Siemens şirketinin Genelkurmay'dan randevu talebini Altaylı'nın irtibatları vasıtasıyla aldığını biliyorum. 2002'de Siemens şirketi ihale süreci onaylandıktan sonra iş bitmeden, mal teslimi yapılmadan o gün itibariyle yaklaşık 900 küsur bin dolar parayı Enver Altaylı ve Serhat Ilıcak üzerinden yapılan görüşmeler neticesi benim İstanbul Florya'da bulunan İş Bankası'ndaki hesabıma gönderdiler" dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Genelkurmay Başkanlığı arasında yapılan yazışmada ifadede geçen ihale için 3 Temmuz 2003'te söz konusu firma ile sözleşme imzalandığı öğrenildi. Altaylı'nın, Hablemitoğlu'nun engellenmesi konusunda Levent Göktaş'tan yardım istemesi, onunla temas kurması, sonucunda Hablemitoğlu'nun öldürülmesi için Göktaş'ı azmettirmesi düşünüldüğü aktarıldı.



    Enver Altaylı, 2017 yılında gözaltına alındı. Çıkardığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

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    Haberler Güncel Hablemitoğlu suikastinde katillere parayı Enver Altaylı ile Serhat Ilıcak’ın gönderdiği iddia edildi
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