Hablemitoğlu suikastinde katillere parayı Enver Altaylı ile Serhat Ilıcak’ın gönderdiği iddia edildi





Altaylı'nın şoförü Nizamettin Afşar ifadesinde; "Siemens şirketinin Genelkurmay'dan randevu talebini Altaylı'nın irtibatları vasıtasıyla aldığını biliyorum. 2002'de Siemens şirketi ihale süreci onaylandıktan sonra iş bitmeden, mal teslimi yapılmadan o gün itibariyle yaklaşık 900 küsur bin dolar parayı Enver Altaylı ve Serhat Ilıcak üzerinden yapılan görüşmeler neticesi benim İstanbul Florya'da bulunan İş Bankası'ndaki hesabıma gönderdiler" dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Genelkurmay Başkanlığı arasında yapılan yazışmada ifadede geçen ihale için 3 Temmuz 2003'te söz konusu firma ile sözleşme imzalandığı öğrenildi. Altaylı'nın, Hablemitoğlu'nun engellenmesi konusunda Levent Göktaş'tan yardım istemesi, onunla temas kurması, sonucunda Hablemitoğlu'nun öldürülmesi için Göktaş'ı azmettirmesi düşünüldüğü aktarıldı.