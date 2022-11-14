CHP'den Adana'da 3 bin konuklu sahra düğünü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi döneminde "Adana'da bin kişilik Sahra Hastanesi kurduk" diye övündüğü fuar alanında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun düğünü yapıldı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu pandemi döneminde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bir haftada bin kişilik sahra hastanesi kurduğunu öne sürmüştü.
Kılıçdaroğlu'nun 'sahra hastanesi' diye söz ettiği yerin, Adana'daki fuar alanı olduğu, boş salonun sadece fuar stantlarıyla bölündüğü, bir gecede 'emanet yatakların' taşındığı ortaya çıkmıştı.