CHP'den Adana'da 3 bin konuklu sahra düğünü!





KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI

Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün sözde sahra hastanesinde yapılacak olan düğüne katılmak için özel jetle Adana'ya geldi. 3 milyon lira harcanan düğüne İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Kılıçdaroğlu ve Akşener nikah şahitliği yaptı. Karalar, nikahı kıydıktan sonra cüzdanı önce Akşener'e verdi. Meral Akşener'in de Kılıçdaroğlu'na uzattığı cüzdan geline verildi. Düğüne İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında bulunduğu 3 bin davetli katıldı.

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