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    • 14.11.2022 08:02
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    CHP'den Adana'da 3 bin konuklu sahra düğünü!

    Son dakika haberi! ‘Sahra hastanesi’ diye övündüğü fuar alanında düğüne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir de nikah şahidi oldu. Düğüne İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında bulunduğu 3 bin davetli katıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’den 3 bin konuklu sahra düğünü

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi döneminde "Adana'da bin kişilik Sahra Hastanesi kurduk" diye övündüğü fuar alanında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun düğünü yapıldı.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu pandemi döneminde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bir haftada bin kişilik sahra hastanesi kurduğunu öne sürmüştü.

    Kılıçdaroğlu'nun 'sahra hastanesi' diye söz ettiği yerin, Adana'daki fuar alanı olduğu, boş salonun sadece fuar stantlarıyla bölündüğü, bir gecede 'emanet yatakların' taşındığı ortaya çıkmıştı.

        6 özel hastane ve 2 üniversite hastanesi bulunan kentte, bu girişim için hiçbir başvurunun olmadığı belirlenmişti.

        Adana Valiliği "Anılan yer fuar alanı, bu alanda bin yataklı bir hastane bulunmuyor. Olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımlar bulunmuyor" bilgisini paylaşmış ve sözde hastane mühürlenmişti.

        Sözde hastane olan fuar alanında 2020 yılının Kasım ayında ise Estetik Kozmetik Güzellik Fuarı gerçekleştirilmişti.



            KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI
            Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün sözde sahra hastanesinde yapılacak olan düğüne katılmak için özel jetle Adana'ya geldi. 3 milyon lira harcanan düğüne İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Kılıçdaroğlu ve Akşener nikah şahitliği yaptı. Karalar, nikahı kıydıktan sonra cüzdanı önce Akşener'e verdi. Meral Akşener'in de Kılıçdaroğlu'na uzattığı cüzdan geline verildi. Düğüne İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında bulunduğu 3 bin davetli katıldı.

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