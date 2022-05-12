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    • Güncel
    • 12.05.2022 20:33
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    • 12.05.2022 20:33
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    Fondaş Nevşin Mengü'den Afyonkarahisar Valisi olan Kübra Güran Yiğitbaşı'na alçakça sözler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yeni vali atamaları yer aldı. Buna göre Kübra Güran Yğitbaşı Afyonkarahisar Valisi oldu. Kararın ardından Youtube hesabından açıklamalarda bulunan fondaş Nevşin Mengü nefret dilini bir kere daha gösterdi. Yiğitbaşı'nın sadece başörtülü olduğu için görev getirildiğini ileri sürdü.

    Vali atamaları fondaş Nevşin’de gaz yaptı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yeni vali atamaları yer aldı.

    İLK BAŞÖRTÜLÜ VALİ
    Afyonkarahisar valisi olarak atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ilk başörtülü vali olarak tarihe geçti.

    FONDAŞ NEVŞİN'DEN NEFRET DİLİ
    "Türkiye'nin ilk başörtülü valisi oldu. Tabi hayırlı uğurlu olsun. İnsanların ne giydiği, ne çıkardığı önemli değil liyakat olduğu sürece, atandığı mevkiyi hak ettiği sürece." diyen Mengü, "Ama muhtemelen kendisi de biliyor. Türbanlı yani başörtülü olduğu için atandı oraya." ifadelerini kullandı.

    HAZIMSIZLIĞI DEVAM ETTİ
    Mengü, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Ötesi de var tabi kendisi TÜRGEV yönetim kurulu üyesi. TÜRGEV yönetim kurulundayken şimdi Afyonkarahisar Valisi olarak atanmış. Hayırlı uğurlu olsun. Görevinde başarılar diliyoruz. Bir de galiba şöyle bir rövanşizm var. Ahmet Necdet Sezer'in memleketi ya Afyonkarahisar belki de o yüzden ilk başörtülü vali oraya atanmış olabilir."

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    Haberler Güncel Fondaş Nevşin Mengü'den Afyonkarahisar Valisi olan Kübra Güran Yiğitbaşı'na alçakça sözler
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