25 Kasım Yenikapı Hacıosman metro saatleri! Bugün Taksim-Şişhane metrosu KAPALI MI, ne zaman açılacak? Yenikapı metro neden durmadı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, valilik kararıyla saat 15.00'ten itibaren Yenikapı-Hacıosman metro hattının saat 15.00'ten sonra kapanacağını açıkladı. Peki, Yenikapı metro neden durmadı? Bugün Yenikapı-Hacıosman metrosu KAPALI MI? İşte detaylar!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Valiliği'nin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını açıkladı.
Saat 15.00'ten sonra kapanacağını açıklayan İBB, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: