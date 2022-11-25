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    • 25.11.2022 15:51
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    • 25.11.2022 16:09
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    25 Kasım Yenikapı Hacıosman metro saatleri! Bugün Taksim-Şişhane metrosu KAPALI MI, ne zaman açılacak? Yenikapı metro neden durmadı?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi son dakika açıklamada bulundu. Yapılacan açıklamada, valilik kararıyla saat 15.00'ten itibaren Yenikapı-Hacıosman metro hattında Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının kapalı olacağını duyurdu. Bu kapsamda vatandaşlar, "Yenikapı metro neden durmadı? Bugün Yenikapı-Hacıosman metrosu KAPALI MI?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Bugün Taksim-Şişhane metrosu KAPALI MI?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, valilik kararıyla saat 15.00'ten itibaren Yenikapı-Hacıosman metro hattının saat 15.00'ten sonra kapanacağını açıkladı. Peki, Yenikapı metro neden durmadı? Bugün Yenikapı-Hacıosman metrosu KAPALI MI? İşte detaylar!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Valiliği'nin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını açıkladı.

    Saat 15.00'ten sonra kapanacağını açıklayan İBB, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:



        "İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır."

        Yenikapı Haciosman Metro Duraklari

        Yenikapı

        Vezneciler

        Haliç

        Şişhane

        Taksim

        Osmanbey

        Şişli-Mecidiyeköy

        Gayrettepe

        Levent

        4.Levent

        Sanayi Mahallesi

        Seyrantepe

        İTÜ-Ayazağa

        Atatürk Oto Sanayi

        Darüşşafaka

        Hacıosman
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        Haberler Güncel 25 Kasım Yenikapı Hacıosman metro saatleri! Bugün Taksim-Şişhane metrosu KAPALI MI, ne zaman açılacak? Yenikapı metro neden durmadı?
            SON DAKİKA