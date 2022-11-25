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    • 25.11.2022 16:10
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    Okulda deney tüpü patladı: 3 öğrenci yaralandı

    İstanbul Büyükçekmece'de bir ortaokulda patlama oldu. Ders sırasında bir öğrencinin elindeki deney tüpünün düşmesiyle yaşanan patlamada 3 öğrenci yaralandı. Üzerlerine sıçrayan asit nedeniyle vücutlarında yanıklar okuşan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Patlama sonrası okul bir günlüğüne tatil edildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’da okulda patlama! Yaralılar var

    İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir okulda öğrencilerin elinden düşen deney tüpü patladı. Vücutlarında yanıklar oluşan 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

    Olay, saat 11.00 sıralarında Tepecik Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda gerçekleşti.

    ÖĞRENCİLERİN ÜZERİNE ASİT SIÇRADI
    Edinilen bilgiye göre, ders sırasında bir öğrenci elindeki deney tüpünü düşürdü. Patlayan deney tüpünün içindeki asit öğrencilerin üzerine sıçradı. Okul boşaltılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        3 ÖĞRENCİ YARALANDI
        Vücudunda hafif yanıklar olan 3 öğrenci hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yere dökülen kimyasalı temizledi. Okul bir günlüğüne tatil edildi.

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        Haberler Güncel Okulda deney tüpü patladı: 3 öğrenci yaralandı
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