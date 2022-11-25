Okulda deney tüpü patladı: 3 öğrenci yaralandı

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir okulda öğrencilerin elinden düşen deney tüpü patladı. Vücutlarında yanıklar oluşan 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Tepecik Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda gerçekleşti.
ÖĞRENCİLERİN ÜZERİNE ASİT SIÇRADI
Edinilen bilgiye göre, ders sırasında bir öğrenci elindeki deney tüpünü düşürdü. Patlayan deney tüpünün içindeki asit öğrencilerin üzerine sıçradı. Okul boşaltılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.