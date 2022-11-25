Okulda deney tüpü patladı: 3 öğrenci yaralandı

ÖĞRENCİLERİN ÜZERİNE ASİT SIÇRADI

Edinilen bilgiye göre, ders sırasında bir öğrenci elindeki deney tüpünü düşürdü. Patlayan deney tüpünün içindeki asit öğrencilerin üzerine sıçradı. Okul boşaltılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.