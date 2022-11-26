YKS sınav tarihi değişti mi? ÖSYM son dakika duyuru! GÜNCEL YKS sınav takvimi! YKS 2023 ERTELENDİ Mİ, NEDEN?

YKS 2023 ERTELENECEK Mİ, NEDEN?

YKS 2023 sınavı ve başvuru tarihleri ertelenecek mi sorusu adaylar tarafından araştırılıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik konu hakkında "Sevgili öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırlar. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Tabii ki seçimin olduğu gün sınav olmayacağına göre, prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. Onunla ilgili açıklama yapılacaktır" dedi.

Çelik'in konuşmasının ardından ÖSYM, sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden geri çekti.

Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.