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ABD'li uzman: Kendimizi kandırmayalım ’dır

uzmanı Amerika’nın politikasını eleştirdi ve 'nin oluşumuna izin vermeyeceğini belirtti.

ABDli uzman: Kendimizi kandırmayalım YPG PKK’dır

'nin 'nin kuzeyinde teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı Washington'da yakından takip ediliyor.

Amerika'nın Sesi sitesinin haberine göre, Washington'daki düşünce kuruluşlarından Hudson Enstitüsü de "Türkiye, Kürtler ve 'da Düzen Mücadelesi" adlı panelde konuyu masaya yatırdı.

"KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM"
Bush dönemi 'nda üst düzey görevler yapmış olan Orta Doğu uzmanı paneldeki konuşmasında, ''nin olmadığını söyleyerek "Kendimizi kandırmayalım." ifadesini kullandı.

Doran, " döneminde yetkililer Türk yetkililerin karşısına oturup YPG'nin PKK olmadığını söyledilerse kendimizle dalga geçtik demektir. Bu konu diğer bütün konulardan farklı. Eğer ilişkileri düzeltmek için çaba harcanmazsa hiç umut yok demektir. PKK Stalinci bir inanca sahip, bizim şemsiyemiz altında çok güçlendi ve büyüdü. Bunun bizi endişelendirmesi gerekir. Sorun, Kürtler'le birlikteliğimiz değil, PKK'yla iş birliğimiz. 'yı her şeyden çok rahatsız eden de bu bence" dedi.

Doran, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir PKK oluşumuna izin vermeyeceğini de söyledi.
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  • 30 Ocak 2018, Salı 17:42
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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naim naim

Güya bilmiyorlarmış iki yüzlü ABD terör örgütlerini kurup kullanıyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 30.01.2018 18:39
Selim Selim

YPG nin PKK olmadığını söyleyenler Türkiye yi değil ABD yi kandırıyor. Aklıma CHP gelince bunlar ......... bilmezlikten geliyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 30.01.2018 18:01
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