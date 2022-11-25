Türkiye’nin en büyük savunma ihracatında gurur günü!

EN BÜYÜK SAVUNMA SANAYİ İHRACATI

Savunma sanayinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat projesine imza atan ASFAT bu anlaşma kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne teslim edeceği üçüncü PN MİLGEM Gemisi PNS Khaibar'ı tam zamanında denize indiriyor.