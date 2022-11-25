Türkiye’nin en büyük savunma ihracatında gurur günü!
Türkiye'nin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük savunma ihracatı projesinde 3. gemi denize indiriliyor. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve iki ülkenin üst düzey protokolü katılım sağlıyor.
25.11.2022 16:25 - Son Güncelleme: 25.11.2022 16:31
EN BÜYÜK SAVUNMA SANAYİ İHRACATI
Savunma sanayinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat projesine imza atan ASFAT bu anlaşma kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne teslim edeceği üçüncü PN MİLGEM Gemisi PNS Khaibar'ı tam zamanında denize indiriyor.