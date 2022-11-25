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Haberler Güncel Türkiye’nin en büyük savunma ihracatında gurur günü!

Türkiye’nin en büyük savunma ihracatında gurur günü!

Türkiye'nin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük savunma ihracatı projesinde 3. gemi denize indiriliyor. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve iki ülkenin üst düzey protokolü katılım sağlıyor.

takvim.com.tr
AJANSLAR
25.11.2022 16:25 - Son Güncelleme: 25.11.2022 16:31
Türkiye’nin en büyük savunma ihracatında gurur günü!

Milli Savunma Bakanlığı bağlısı ASFAT, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaya devam ediyor.

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Türkiye’nin en büyük savunma ihracatında gurur günü!

EN BÜYÜK SAVUNMA SANAYİ İHRACATI
Savunma sanayinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat projesine imza atan ASFAT bu anlaşma kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne teslim edeceği üçüncü PN MİLGEM Gemisi PNS Khaibar'ı tam zamanında denize indiriyor.

Türkiye’nin en büyük savunma ihracatında gurur günü!

PN MİLGEM Projesi Üçüncü Gemi Denize İniş Töreni İstanbul Tersane Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin en büyük savunma ihracatında gurur günü!

Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve iki ülkenin üst düzey protokolü katılım sağlıyor.

Türkiye’nin en büyük savunma ihracatında gurur günü!

Projenin ilk gemisi İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda PNS BABUR 15 Ağustos 2021'de, 2. gemisi Karaçi Tersanesi Komutanlığında PNS BADR 20 Mayıs 2022 denize indirildi.

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