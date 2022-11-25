Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten ortak açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Vahdettin Köşkü'nde baş başa görüştü. Görüşmenin ardından iki lider basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Pakistan'ın terörle mücadelesini desteklediklerini belirten Erdoğan, "Pakistan'ın acısı acımız, sevinci sevincimiz, başarısı başarımız." dedi. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 5 milyar dolar olduğunu sözlerine ekledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise, "İkinci yuvamızdayız, Türkiye'deyiz. Yüreğimiz teröristlerin şehit ettiği kişilerle İstanbul'da" şeklinde konuştu.