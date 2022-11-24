Pençe - Kılıç operasyonundan rahatsız olup Kobani'ye selam gönderen HDP'li Meral Danış Beştaş'ın önerge yalanı elinde patladı

PKK'YA SELAM ÇAKAN BEŞTAŞ'IN YALANI ORTAYA ÇIKTI

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatını hedef alan HDP'li Beştaş, terör örgütü PKK/YPG'ye selam çaktı. Beştaş, İstanbul Bağcılar'da yaptığı konuşmada, Türk ordusunu işgalci olarak nitelerken, "Kobani, dünya halklarının umududur. Selam olsun Kobani'de direnen herkese" dedi.

Aynı gün sosyal medya hesabından, "Taksim saldırısının araştırılması için araştırma önergesi verdik. AKP+MHP reddetti." paylaşımında bulunan Beştaş'ın, yalan söylediği ortaya çıktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanakları incelendiğinde, HDP'nin böyle önerge vermediği tespit edildi. 23 Kasım 2022 tarihli tutanakta HDP'nin, "iktidarın ÖSO HTŞ yapılarıyla olan ilişkilerinin araştırılması için" önerge verdiği açıkça görülüyor.