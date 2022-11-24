Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.11.2022 17:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.11.2022 17:59
    ABONE OL

    Tunceli Valiliği duyurdu! Eylem ve etkinlikler 2 hafta süreyle yasaklandı

    Tunceli Valiliği, toplumsal huzuru tehdit edebilecek provokatif olayların önüne geçilmesi amacıyla eylem ve etkinliklerin 15 gün yasaklandığını duyurdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Valilik duyurdu! 2 hafta süreyle yasaklandı

    Tunceli'de toplumsal huzuru tehdit edebilecek provokatif olayların önüne geçilmesi amacıyla eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

    Valilikten yapılan açıklamada, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'inci ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince bazı kararlar alındı.

    Kentte sadece kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği etkinliklere izin verileceği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Tunceli genelindeki tüm umuma açık alanlarda yapılması planlanan basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma programları, stant açmak, imza kampanyası düzenlemek, konser-şenlik gibi organizasyonlar ile afiş ve poster asmak, meşale yakmak/taşımak vb. eylem ve etkinliklerin 24 Kasım saat 00.01 ile 8 Aralık saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir."

    MÜSAADE EDİLMEYECEK
    Açıklamada, izinsiz yapılacak eylem ve etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyeceği vurgulandı.


    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HangiKredi
    Haberler Güncel Tunceli Valiliği duyurdu! Eylem ve etkinlikler 2 hafta süreyle yasaklandı
        SON DAKİKA