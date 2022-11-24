Ünlü tarihçi koronavirüse yakalandı! Sevenleri endişeli! İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşında, SAĞLIK DURUMU nasıl?

Ünlü tarihçi Ortaylı, Osmaniye'de okurlarıyla konferans etkinliğinde bir araya gelecekti. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Ortaylı'nın koronavirüse yakalanması nedeniyle etkinliğin ertelendiğini duyurdu.
İLBER ORTAYLI SAĞLIK DURUMU NASIL?
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın dün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. İlber Ortaylı sağlık durumu hakkında güncel gelişmeleri sitemizi takip ederek öğrenebilirsiniz.
İLBER ORTAYLI KİMDİR ?
İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya Bregenz'de bir göçmen kampında Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Annesi Şefika Hanım, babası Kemal Ortaylı'dır. 1949 yılında 2 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındılar. Sonra taşındıkları Ankara'da etlik ilkokulunda okudu. Almanca öğrenmesi için kaydettirildiği İstanbul Avusturya Lisesi'nde hazırlık ve ortaokul birinci sınıfı okuduktan sonra Ankara Atatürk Lisesi'ne geçti. Atatürk Lisesi'nden 1965 yılında mezun oldu. Annesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde görev alan İlber Ortaylı, Rusça'yı, Rusya tarihini ve edebiyatını annesinden öğrendi.