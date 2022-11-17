ABD'li senatör Bob Menendez yine Türkiye düşmanlığı yaptı! KKTC ve F-16 hazımsızlığı

Türkiye'nin diplomatik hamleleri sonucu ABD'den alınacak F-16 meselsinde olumlu gelişmeler yaşanırken bir yandan da KKTC'ye yönelik adımlar ve kararlı duruş Yunanistan'ı ve Türkiye düşmanlarını çıldırtıyor.

F-16 VE KKTC İÇİN İKİ ÖNEMLİ GELİŞME

Başkan Erdoğan son olarak G-20 kapsamında ABD Başkanı Biden ile yaptığı temas sonrası F-16'larla ilgili olumlu gelişmelerin olduğunu belirtirken bir yandan KKTC'ye 'Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci statüsü verilmesi ABD'deki Rum-Yunan lobisini rahatsız etti.

ABD'Lİ BOB MENENDEZ YİNE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI YAPTI

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Rum-Yunan lobisinin şahin ismi Senatör Bob Menendez, ABD'de örgütlü Rum diyasporasının, önceki gün yapılan KKTC'nin 39'uncu kuruluş yıldönümü törenleriyle ilgili düzenlediği online buluşmada, Türkiye'ye F-16 satışına da izin vermeyeceğini söyledi.



Fotoğraf: Bob Menendez

Lobi şirketleri üzerinden elde ettikleri gelirlerin karşılığını veren senatörler, Rumların duymak istediği sloganlara sarılarak "Türk askeri Kıbrıs'tan çekilsin, Türkiye'ye F-16 satışına asla izin vermeyeceğiz" sözleri verdi.

Toplantıya, senatörler Bob Menendez, Chris Van Hollen, John Sarbanis ve Dina Titus, Temsilciler Meclisi üyeleri Gus Bilirakis ve Chris Pagas da katıldı.