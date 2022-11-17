ABD'li senatör Bob Menendez yine Türkiye düşmanlığı yaptı! KKTC ve F-16 hazımsızlığı

Türkiye'nin diplomatik hamleleri sonucu ABD'den alınacak F-16 meselsinde olumlu gelişmeler yaşanırken bir yandan da KKTC'ye yönelik adımlar ve kararlı duruş Yunanistan'ı ve Türkiye düşmanlarını çıldırtıyor.
F-16 VE KKTC İÇİN İKİ ÖNEMLİ GELİŞME
Başkan Erdoğan son olarak G-20 kapsamında ABD Başkanı Biden ile yaptığı temas sonrası F-16'larla ilgili olumlu gelişmelerin olduğunu belirtirken bir yandan KKTC'ye 'Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci statüsü verilmesi ABD'deki Rum-Yunan lobisini rahatsız etti.
ABD'Lİ BOB MENENDEZ YİNE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI YAPTI
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Rum-Yunan lobisinin şahin ismi Senatör Bob Menendez, ABD'de örgütlü Rum diyasporasının, önceki gün yapılan KKTC'nin 39'uncu kuruluş yıldönümü törenleriyle ilgili düzenlediği online buluşmada, Türkiye'ye F-16 satışına da izin vermeyeceğini söyledi.
Fotoğraf: Bob Menendez
Lobi şirketleri üzerinden elde ettikleri gelirlerin karşılığını veren senatörler, Rumların duymak istediği sloganlara sarılarak "Türk askeri Kıbrıs'tan çekilsin, Türkiye'ye F-16 satışına asla izin vermeyeceğiz" sözleri verdi.
Toplantıya, senatörler Bob Menendez, Chris Van Hollen, John Sarbanis ve Dina Titus, Temsilciler Meclisi üyeleri Gus Bilirakis ve Chris Pagas da katıldı.
Hürriyet'te yer alan bilgilere göre Temsilciler Meclisi üyesi Chris Pagas, 20 Kongre üyesinin imzaladığı bir bildiriyle Kongre'ye Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesi çağrısında bulundu. ABD'de Ermeni örgütü ANCA direktörü Aram Hamparyan, bildiriyle Kongre'den Başkan Biden'ın 2023 bütçesi çerçevesinde silah satışlarına sınırlama getirilmesini istediklerini söyledi.
F-16 SINIRLANDIRMASI DA RAHATSIZ ETMİŞTİ
Öte yandan geçtiğimiz ay Türkiye'nin Washington ile yürüttüğü diplomatik çabaları sonucunda ABD'de New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Maryland Senatörü Chris van Hollen'ın sunduğu ve Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan eklemeler, ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan çıkarıldı.
Bunun üzerine Bob Menendez, Twitter'dan bir açıklama yaptı.