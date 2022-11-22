TBMM Bütçe sunumunda önemli açıklamalar! Bakan Akar: Pençe-Kilit Harekâtı sonucunda; 460 terörist öldürüldü

Hudutlarımız, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz olarak hudut birliklerimiz tarafından bugüne kadarki en yoğun ve en etkin tedbirler ile korunmaktadır.

SINIRLARDA GEÇİT YOK!

Her geçen gün alınan ilave tedbirlerle sadece 01 Ocak'tan itibaren hudutlarımızda 234.282 kişinin geçişi engellenmiş; yakalanan 7.107 düzensiz göçmen ile 724 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Bu dönemde icra edilen operasyonlarda; 33.910 paket sigara, 3.313 kilogram uyuşturucu, 151.137 adet muhtelif uyuşturucu hap, 2.480 adet muhtelif silah, 341 adet cep telefonu, 602 adet küçükbaş ve 944 adet büyükbaş hayvan yakalanmıştır.

ELEMAN VE MALZEME AKTARIMI DURDURULDU

Hudutlarımızdaki mayın temizleme çalışmaları da devam etmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 37 bin km² alanda insani maksatlı mayın temizliği faaliyeti gerçekleştirilmiş ve 150.000 adet mayın imha edilmiştir. Hudutlarımızda alınan bu yoğun önlemler ve sınır ötesinde yapılan etkin operasyonlar sonucunda, terör örgütü elebaşlarının da itiraf etmek zorunda kaldığı gibi, terör örgütünün hudutlarımızdan elaman ve malzeme aktarımı çok büyük ölçüde engellenmiş, durma noktasına gelmiştir.