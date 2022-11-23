Bakan Varank ilk kez gösterdi! Milli Muharip Uçağına görev bilgisayarı

Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından Varank, sunumuna devam etti.

Teknoloji tabanlı girişimcilere destek olacakları Turcorn100 programıyla bu rakamları yukarıya taşıyacaklarını aktaran Varank, küresel AR-GE ve inovasyon liginde yükselişin sürdüğünü, uluslararası iş birliklerinin güçlendirildiğini söyledi.

Varank, 2022 yılı içinde, bilim, sanayi, teknoloji alanlarında 30 ülke ile 42 uluslararası anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladıklarını, bu iş birliklerinin de katkısıyla, bilim ve araştırma kapasitesinin geliştiğini vurguladı.

Türkiye'nin Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından yayımlanan Küresel İnovasyon Endeksi'nde bu yıl 4 basamak daha tırmanarak 37. sıraya yükseldiğini bildiren Varank, şunları kaydetti: "Ülke Orijinli Endüstriyel Tasarımlar kategorisinde birinci sırada, 6 farklı göstergede ise ilk 10'da yer alıyoruz. Ülkemizden 213 proje, dünyanın en büyük bütçeli sivil AR-GE programı olan Ufuk Avrupa'dan son 18 ayda 108 milyon avroluk kaynak kazandı. Ufuk 2020 programında 7 yıllık dönemde Türk kuruluşları 29 projeye liderlik etmişken, Ufuk Avrupa'da bu sayı 1,5 yılda 24 oldu. AB eş-finansmanıyla desteklediğimiz Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, bu yıl imalat sanayimizin yeşil ve dijital dönüşümüne hizmet eden yaklaşık 60 milyon avro bütçeli 10 projeyi daha hayata geçirdik. Endüstriyel Tasarım ve prototipleme merkezlerini, Türkiye'nin en büyük gıda AR-GE ve inovasyon merkezini, yosunlardan jet yakıtı üretecek Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif biyorafinerisini ülkemize kazandırdık. AB ile 'Bilim, Araştırma, Teknoloji ve Yenilik' alanında Yüksek Düzeyli Diyalog mekanizmasını ilk defa kurduk, ilk toplantıyı 15 Kasım'da Brüksel'de gerçekleştirdik."

"YAPAY ZEKA KÜRESEL ORTAKLIĞININ ÜYESİ OLDUK"

Varank, bugün itibarıyla yapay zeka çalışmalarında önemli bir referans noktası olan Yapay Zeka Küresel Ortaklığının (GPAI) üyesi olduklarını bildirerek, nitelikli insan kaynağını el üstünde tutmaya devam ettiklerine işaret etti.

OSB'lerde aranan eleman ihtiyacını, müşterek katkılarla karşılaşmak amacıyla Türkiye genelindeki OSB'lerde 90 meslek lisesi açtıklarının altını çizen Varank, "Bu okullarda halihazırda 80 bin öğrencimiz eğitim görüyor. Mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyonun üzerinde gencimize eğitimler veriliyor. 81 ilimizin tamamında bir DENEYAP Teknoloji Atölyemiz var. Bugün itibarıyla 17 bin 920 evladımız DENEYAP Türkiye projesi kapsamında ücretsiz eğitimler alıyor. İstanbul ve Kocaeli'deki uluslararası Ekol 42 okullarından her yıl 750 yazılımcıyı ekosisteme kazandırıyoruz. Hedefimiz bu yazılım okullarını diğer illerimize yaygınlaştırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformu'ndaki ulusal ve uluslararası paydaşların sayısının 100'e ulaştığını ifade ederek, TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Araştırma Proje Yarışmalarına katılan öğrencilerin, bir yılda yüzde 100 artarak 72 bin olduğunu bildirdi.

Bu yıl, dünyanın en büyük Bilim ve Mühendislik Yarışması olan ISEF'ten 7 ödül alındığını anımsatan Varank, şöyle devam etti: "Uluslararası bilim olimpiyatlarında 8'i altın, toplamda 50 madalya kazandık. Antalya'da 45 katılımcı ülkeye ev sahipliği yaptığımız Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda Duru Özer altın madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı. Önümüzdeki yıl da Balkan Matematik Olimpiyatı'na biz ev sahipliği yapacağız. Bu yıl, 81 ilimizdeki 4 bin 860 okulda 500 bin öğrencimizin projelerini sergilediği bilim fuarları gerçekleştirdik. Temel ve beşeri bilim alanlarının gelişimini teşvik etmek üzere 2 bin 850 lisans öğrencimize başarı bursu verdik. AR-GE merkezlerinde ve teknoparklarda istihdam edilen temel bilim mezunu araştırmacılara 49 milyon lira maaş desteği sağladık. Aynı desteği bundan sonra Uzay, Havacılık, Endüstriyel Tasarım, Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji gibi bölümlerden mezun araştırmacılara da sağlayacağımızın müjdesini ilk kez buradan duyurmak istiyorum."

Varank, bu yıl destekledikleri 3 bine yakın araştırmacının, tecrübe kazandıktan sonra ülkeye dönerek AR-GE ve yenilik ekosistemine güç katacağını belirterek, bilim ve teknoloji meraklısı bir nesil için faaliyetleri çeşitlendirdiklerini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 5. nesil bir savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçağının görev bilgisayarını başarıyla ürettiklerini ve zamanından önce TUSAŞ'a teslim ettiklerini bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumunu yapan Varank, yılbaşından bu yana KOBİ'lere 8,3 milyar lira kaynak sağladıklarını belirtti.

Bakan Varank, bu kaynağın yaklaşık 7 milyar lirasını, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında Kovid-19 salgınından etkilenen 47 bin 615 işletmeye aktardıklarını anımsatarak, meslek lisesi ya da üniversiteden yeni mezun 89 bin 970 gencin KOSGEB'in bu programı sayesinde ilk kez istihdam edildiğini kaydetti.

KOBİ finansman destekleriyle 1,2 milyar liralık kredi hacmi oluşturduklarına dikkati çeken Varank, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle, Anadolu'nun kadim meslek ve zanaatlarını yaşatmak üzere Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı'nı uygulamaya aldıklarını ifade etti.

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği ile işletmelerin mevcut durumlarının analiz edildiğini ve dijitalleşmeye yönelik bulut bilişim, nesnelerin interneti ve robotik yatırımlarını desteklediklerini hatırlatan Varank, "Başlattığımız tedarikçi geliştirme faaliyetleri kapsamında KOBİ'lerimizi global markalarla eşleştirerek yeni pazarlara açılmalarını sağlıyoruz." dedi.