Öğretmenler Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? YARIN OKUL VAR MI? 24 Kasım Öğretmenler Günü okullar tatil mi?

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Bu yıl da her yıl olduğu gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. 2022 Öğretmenler Günü Perşembe gününe denk geliyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü, resmi tatiller arasında yer almamaktadır. Bu durumda yarın okullar tatil değil ve öğrenime normal akışında devam edilecektir.