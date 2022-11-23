Öğretmenler Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? YARIN OKUL VAR MI? 24 Kasım Öğretmenler Günü okullar tatil mi?

Yarın, en değerli emekçilerimiz öğretmenlerimizin günü 24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta etkinlikler ve hediyelerle kutlanacak. Bu özel günde bir yandan da hediyelerini öğretmenlerine vermek isteyen öğrenciler tarafından okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
Bu yıl da her yıl olduğu gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. 2022 Öğretmenler Günü Perşembe gününe denk geliyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü, resmi tatiller arasında yer almamaktadır. Bu durumda yarın okullar tatil değil ve öğrenime normal akışında devam edilecektir.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?
Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Atatürk Yılı ilan edilen 1981 yılında 12 Eylül Askerî İdaresi tarafından başlatılmış bir uygulamadır. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır.