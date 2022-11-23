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    • 23.11.2022 23:08
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    • 23.11.2022 23:08
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    Öğretmenler Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? YARIN OKUL VAR MI? 24 Kasım Öğretmenler Günü okullar tatil mi?

    Her yıl kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Resmi tatillerde okulların tatil olması nedeniyle Öğretmenler Günü resmi tatil mi, okullar tatil mi merak ediliyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Öğretmenler Günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

    Yarın, en değerli emekçilerimiz öğretmenlerimizin günü 24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta etkinlikler ve hediyelerle kutlanacak. Bu özel günde bir yandan da hediyelerini öğretmenlerine vermek isteyen öğrenciler tarafından okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor.

    24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

    Bu yıl da her yıl olduğu gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. 2022 Öğretmenler Günü Perşembe gününe denk geliyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü, resmi tatiller arasında yer almamaktadır. Bu durumda yarın okullar tatil değil ve öğrenime normal akışında devam edilecektir.

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

    Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Atatürk Yılı ilan edilen 1981 yılında 12 Eylül Askerî İdaresi tarafından başlatılmış bir uygulamadır. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır.

        Bazı ülkelerde 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

        24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÖNEMİ

        24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

        Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmîleşmişti.

        Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıl dönümlerinin ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

        26 Şubat 1981'de Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği" ile Öğretmenler Günü'nün amaçları, kutlama komitelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ve kutlama gününe ilişkin esaslar belirlendi.
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        Haberler Güncel Öğretmenler Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? YARIN OKUL VAR MI? 24 Kasım Öğretmenler Günü okullar tatil mi?
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