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    • 22.11.2022 16:39
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    • 22.11.2022 16:39
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    Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı

    Son dakika haberleri... Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin evlerinde yapılan aramada sözde örgütsel yargılamalara ait dokümanlar, örgütsel faaliyetleri finanse etmekte kullandıkları değerlendirilen 40 bin TL ve kaçak cep telefonu parçaları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

    Başkentte DEAŞ’a baskın!

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içinde yer aldığı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 11 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

    10 GÖZALTI
    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırmak ve çatışma bölgelerine gitmelerini sağlamak amacıyla örgütsel toplantılar organize ettikleri belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

    ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ
    Şüphelilerin; çocukları için yasa dışı eğitim faaliyetleri yaptığı, kendi aralarındaki husumetlerle ilgili örgütsel hükümler doğrultusunda sözde mahkemeler kurarak yargılama etkinliği yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada sözde örgütsel yargılamalara ait dokümanlar, örgütsel faaliyetleri finanse etmekte kullandıkları değerlendirilen 40 bin TL ve kaçak cep telefonu parçaları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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