İstanbul merkezli 7 ildeki sahte içki operasyonunda 32 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik 6 aylık çalışma yürüttü.
Şüphelilerin organize bir şekilde temin ettikleri halk sağlığına zararlı metil alkolü kazanlarda kaynatıp damıtarak tersiyer butik alkol elde ettikleri, ayrıca alkol kitleri ve aromaları kullanarak imalathaneye dönüştürülmüş depolarda sahte içki üretimi yaptıkları belirlendi.
Aralarında şifre olarak "kumaş kesiyoruz, arabanın tamiri bitti mi?" gibi ifadelerin şüpheliler tarafından kullanıldığını tespit eden ekipler, İstanbul merkezli 7 ildeki 56 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 32 zanlı gözaltına alındı.