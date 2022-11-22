İstanbul merkezli 7 ildeki sahte içki operasyonunda 32 gözaltı

Adreslerde yapılan aramalarda 24 bin 518 litre etil-metil alkollü sıvı, 6,5 litre alkol aroması,10 bin 421 dolu alkollü içki şişesi, 10 bin 774 boş şişe, 7 araç, silah, 4 damıtma kazanı, 3 kapaklama kazanı, 24 bin 500 TAPDK bandrolü, 46 bin 776 yabancı menşeili bandrol ile sahte içkilerle ilgili çeşitli malzemeler ele geçirildi.