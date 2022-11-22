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    • 22.11.2022 08:33
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    Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

    Son dakika haberi! İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO, İDO ve şehir hatlarında bazı seferler iptal edildi. İşte iptal edilen seferler.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
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    Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

    BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak.

    Aynı gerekçeyle 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiyle 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemedi.

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