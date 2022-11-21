İstiklal Caddesi'ndeki kanlı saldırıda 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi!

Son dakika haberi! İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili sorguları tamamlanan beş kişi de adliyeye sevk edildi. Firari Bilal Hassan'ın kaçışında yardım ve yataklık eden ve saldırıdan sonra kaçtığı Azez'de yakalanarak İstanbul'a getirilen "Hüssam A." kod adlı Hasan Ali isimli şüpheli de adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında. Albashir ve Bilal Hassan’ı araçla Antakya’dan teslim alarak Ceyhan’a götüren ve tutuklanan iki kişiden Tareq A. ifadesinde “Ben kaçakçılık yaparım. Kaçak olarak Türkiye’ye giren mülteci şahısları belli bir noktadan belli bir noktaya taşırım. Olayların bu noktaya geleceğini hiç düşünemedim” dedi.