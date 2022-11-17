TOKİ MUŞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | TOKİ Muş Korkut, Merkez ilçesi 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Muş TOKİ kura sonuçları sorgulama..

TOKİ Muş Korkut, Merkez ilçesi 2+1, 3+1 kura sonuçları gündemde yer alıyor. TOKİ takviminde Muş kuralarının 17 Kasım 2022 tarihinde Perşembe günü saat 10:00'da çekilmeye başlanacağı bilgisi yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar TOKİ'nin sitesine yoğunlaşmaya başladı. Peki TOKİ Muş Korkut, Merkez ilçesi 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ MUŞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? İşte 2022 Muş TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı...