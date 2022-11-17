TOKİ MUŞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | TOKİ Muş Korkut, Merkez ilçesi 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Muş TOKİ kura sonuçları sorgulama..
TOKİ Muş 1150 konut için kuralar bugün çekiliyor. Başvuru yapan binlerce kişi TOKİ Muş kura canlı izleme ekranı, Muş TOKİ kura sonuçları isim listesini araştırıyor. 7-16 Kasım'da arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis'te noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminin tamamlanmasının ardından gözler Muş iline çevrildi. Peki TOKİ Muş Korkut, Merkez ilçesi 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ MUŞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | 2022 Muş TOKİ kura sonuçları sorgulama...
TOKİ Muş Korkut, Merkez ilçesi 2+1, 3+1 kura sonuçları gündemde yer alıyor. TOKİ takviminde Muş kuralarının 17 Kasım 2022 tarihinde Perşembe günü saat 10:00'da çekilmeye başlanacağı bilgisi yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar TOKİ'nin sitesine yoğunlaşmaya başladı. Peki TOKİ Muş Korkut, Merkez ilçesi 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ MUŞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? İşte 2022 Muş TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı...
MUŞ 2+1, 3+1 TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ Muş'un merkez ilçesinde 1071, Korkut ilçesinde ise 79 konut inşa edecek. Kura çekilişi 17 Kasım Perşembe günü saat 10.00'dan itibaren yapılacak.
TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR/ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek" dedi.
TOKİ sonuçları e-Devlet üzerinden ya da TOKİ'nin resmi sayfası üzerinden öğrenilebiliyor. TOKİ kura çekimi sonuçları, canlı yayının ardından ilan ediliyor. Vatandaşlar TOKİ sonuçlarını a.toki.gov.tr üzerinden sorgulayabilecekler.
TOKİ 2022 KONUT KURA SONUCU SORGULAMA
MUŞ TOKİ KURASI NASIL İZLENİR?
TOKİ Muş sosyal konut projesine başvuru yapan tüm vatandaşlar kura çekimini canlı olarak takip etme şansına sahipler. Muş TOKİ kura çekim töreni TOKİ'nin resmi YOUTUBE kanalı üzerinden izlenebiliyor.