Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş tahıl anlaşması açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAHIL ANLAŞMASI AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE



"ANLAŞMA 120 GÜN SONUNDA BİR YIL DA UZATILABİLİR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl anlaşmasının 120 gün uzatılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, Putin ve Zelenskiy ile görüştü. Rusya da tatmin oldu ama engeller tamamen kalkmadı. Anlaşma 120 gün sonunda bir yıl da uzatılabilir. Ukrayna tahılının sorunsuz şekilde ihtiyaç sahibi insanlara gidebilmesi için Rusya'nın taleplerinin de anlaşmada olduğu gibi kabul edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Anlaşmaya herkesin uyması gerekiyor. Anlaşma umarım 4 ay sonra tekrar uzatılır. Bu adımlar aslında güven arttırıcı adımlardır. İnşallah bir daha uzatılmasına gerek kalmaz, ateşkes olur." dedi.

Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada tahıl koridoru anlaşmasının 4 ay daha uzatıldığını duyurnuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tahıl anlaşması 120 gün daha uzatılacak. BM Genel Sekreteri Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel gıda krizinin önüne geçmek için alınan bu karada kilit rol oynadı. Partnerlerimizden resmi açıklama bekliyoruz" dedi.