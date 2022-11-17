Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş tahıl anlaşması açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon ile ortak basın toplantısı düzenledi.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAHIL ANLAŞMASI AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE
"ANLAŞMA 120 GÜN SONUNDA BİR YIL DA UZATILABİLİR"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl anlaşmasının 120 gün uzatılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, Putin ve Zelenskiy ile görüştü. Rusya da tatmin oldu ama engeller tamamen kalkmadı. Anlaşma 120 gün sonunda bir yıl da uzatılabilir. Ukrayna tahılının sorunsuz şekilde ihtiyaç sahibi insanlara gidebilmesi için Rusya'nın taleplerinin de anlaşmada olduğu gibi kabul edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Anlaşmaya herkesin uyması gerekiyor. Anlaşma umarım 4 ay sonra tekrar uzatılır. Bu adımlar aslında güven arttırıcı adımlardır. İnşallah bir daha uzatılmasına gerek kalmaz, ateşkes olur." dedi.
Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada tahıl koridoru anlaşmasının 4 ay daha uzatıldığını duyurnuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tahıl anlaşması 120 gün daha uzatılacak. BM Genel Sekreteri Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel gıda krizinin önüne geçmek için alınan bu karada kilit rol oynadı. Partnerlerimizden resmi açıklama bekliyoruz" dedi.
Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, "Karadeniz tahıl anlaşması 120 gün daha uzatılacak" açıklamasında bulundu.
Kubrakov, sosyal medya hesabından Karadeniz tahıl anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kubrakov açıklamasında, "Karadeniz tahıl anlaşması 120 gün daha uzatılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte gıda kriziyle mücadelede önemli bir adıma daha imza attı" ifadelerini kullandı.
Kubrakov, anlaşmaya İstanbul'da varıldığını dile getirdi.
Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500'e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 17, 2022
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Başkan Erdoğan da tahıl koridoru anlaşmasının 4 ay daha uzatıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır. Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500'e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür. Anlaşmanın uzatılması iradesini ortaya koyan Birleşmiş Milletler'e, Genel Sekreter Sayın Guterres'e, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'e ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
BM ve Türkiye'nin girişimleriyle çözüme kavuşan Karadeniz tahıl anlaşması 19 Kasım'da sona eriyordu.