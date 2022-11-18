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    • 18.11.2022 10:07
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    FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon! Yakalandılar

    Son dakika haberleri... Fetullahçı Terör Örgütü'nün kamudaki mahrem yapılanmasına bir darbe daha indirildi. Ankara'da yapılan FETÖ operasyonunda 19 kişi yakalandı.

    FETÖ’nün mahrem yapısına baskın!

    Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

    MAHREM YAPILANMAYA OPERASYON
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün kamudaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    19 FETÖ'CÜ YAKALANDI
    Bu karar üzerine çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon yapan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 19'unu yakaladı.

    Soruşturmada, haklarında örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel telefon irtibatı ve örgüte üyelik ile iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/periyodik arama gibi çeşitli deliller bulunan şüphelilerden 15'inin halen kamuda görevli olduğu, 9'unun ise daha önce ihraç edildiği belirtildi.

    Operasyonun, 18 Ekim'de başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nun devamı niteliğinde olduğu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığınca yürütüldüğü öğrenildi.

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    Haberler Güncel FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon! Yakalandılar
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