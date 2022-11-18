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    İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan terörist Ahlam Albashir'in ABD menşeli telefon hattı kullandığı ortaya çıktı

    İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terörist Ahlam Albashir'in üzerinden 4 telefon çıktı. Hatlardan birinin, ABD menşeli olduğu anlaşıldı. İşte tüm detaylar...

    Ameri’kan’ hattı!

    PKK'lı hain Albashir, tüm telefonların kendisine ait olduğunu itiraf etti. ABD menşeli hattın da Ayn El Arap'taki kamptan ayrılırken örgüt mensuplarınca verildiğini söyledi.

    Hatta Suriye'deki teröristlerle bu telefondan konuştuklarını belirtti. Örgüte katılma hikayesi ise ibret verdi: Beni PKK'ya sevgilim Ahmed A. soktu!



    KEŞİFLİ KATLİAM!
    İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümü, 81 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan bombayı bırakan PKK'lı terörist Ahlam Albashir, bir bir anlattı: 2017'de Münbiç'te YPG üyesi olduğunu öğrendiğim Ahmed A. tanıştım. Ona aşık oldum. Ben de örgüte katıldım. Bir süre sonra Ahmed'in izini kaybettim. 2018'de örgüt içi infaz kararıyla öldürüldüğünü öğrendim. Münbiç'te Hasan Cemil, "Hacı seni çağırıyor" dedi. Münbiç'teki çiftlik evinde yanına gittim. Hacı bana, "Türkiye'ye gideceksin. Bilal Hassan ile birlikte karı ve koca gibi davranacaksınız" dedi. Bana biraz para ve cep telefonu verdi. Önce İdlib'e oradan da insan kaçakçılarıyla Hatay'a giriş yaptık. Sonra İstanbul'a geldik. Esenler'deki eve gittik. İki kez Yasir El Koru ile Taksim'e gittim. Patlamaya yakın tarihlerde son 1 ay içerisinde gelerek keşif yaptım. Pazar günü Bilal Hassan ve Yasir El Koru ile birlikte Taksim'e geldik. Hassan kahverengi çantayı ve beyaz poşeti araçtan almamı söyledi. Bankta 40 dakika oturdum. O sırada "Hacı" beni aradı ve çantayı oraya bırakmamı söyledi. Ben de çantayı banka bıraktım ve kaçmaya başladım...



    İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terörist Albashir, örgüte sevgilisi aracılığı ile katıldığını söyledi. Taksim'de saldırı öncesi iki kez keşif yaptığını itiraf etti.



        İŞTE TERÖRİSTİN EV SAHİBİ
        Terörist Ahlam Albashir'in Esenler'de kaldığı evin sahibi olan ve Kobani'deki Hacı'dan saldırı talimatını alan kişinin Ferhat Habeş olduğu öğrenildi.



        CEP TELEFONLARI İNCELEMEDE
        Terörist Ahlam Albashir'in (23) yakalandığı evde 4 cep telefonuna ulaşıldı. Bu telefonlardan birinin hattının ABD'den alındığı iddia edildi. Telefonlar detaylı bir incelemeye alındı.

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        Haberler Güncel İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan terörist Ahlam Albashir'in ABD menşeli telefon hattı kullandığı ortaya çıktı
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