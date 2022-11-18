İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan terörist Ahlam Albashir'in ABD menşeli telefon hattı kullandığı ortaya çıktı





KEŞİFLİ KATLİAM!

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümü, 81 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan bombayı bırakan PKK'lı terörist Ahlam Albashir, bir bir anlattı: 2017'de Münbiç'te YPG üyesi olduğunu öğrendiğim Ahmed A. tanıştım. Ona aşık oldum. Ben de örgüte katıldım. Bir süre sonra Ahmed'in izini kaybettim. 2018'de örgüt içi infaz kararıyla öldürüldüğünü öğrendim. Münbiç'te Hasan Cemil, "Hacı seni çağırıyor" dedi. Münbiç'teki çiftlik evinde yanına gittim. Hacı bana, "Türkiye'ye gideceksin. Bilal Hassan ile birlikte karı ve koca gibi davranacaksınız" dedi. Bana biraz para ve cep telefonu verdi. Önce İdlib'e oradan da insan kaçakçılarıyla Hatay'a giriş yaptık. Sonra İstanbul'a geldik. Esenler'deki eve gittik. İki kez Yasir El Koru ile Taksim'e gittim. Patlamaya yakın tarihlerde son 1 ay içerisinde gelerek keşif yaptım. Pazar günü Bilal Hassan ve Yasir El Koru ile birlikte Taksim'e geldik. Hassan kahverengi çantayı ve beyaz poşeti araçtan almamı söyledi. Bankta 40 dakika oturdum. O sırada "Hacı" beni aradı ve çantayı oraya bırakmamı söyledi. Ben de çantayı banka bıraktım ve kaçmaya başladım...