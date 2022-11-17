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    • 17.11.2022 16:00
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    • 17.11.2022 16:26
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    Son dakika! Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı teröristlerden biri canlı biri ölü ele geçirildi

    Son dakika haberi: İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Muş'un Varto ilçesinde tespit edilen teröristlere operasyon yapıldığını duyurdu. 2 PKK'lı teröristlerin Tunceli'de görevlendirilmek üzere İran sınırından Türkiye'ye girdiklerini belirten Bakan Soylu, çıkan çatışmada bir teröristin canlı olarak ele geçirildiğini, diğerinin ise öldürüldüğünü söyledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Muş’ta PKK’ya darbe: Biri canlı biri ölü

    Son dakika haberi: Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlıkla devam ediyor. Son olarak kahraman Jandarmalarımız Muş'ta PKK'lı teröristlere operasyon düzenledi. Çıkan çatışmada hainlerden biri ölü diğeri canlı oalrak ele geçirildi.

    İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Varto'da PKK'ya operasyon düzenlendiğini duyurdu.

    BİR ÖLÜ BİR DİRİ
    Gelişmeyi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyuran Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

    "İran sınırından Türkiye'ye girdiğini tespit ettiğimiz, Tunceli'ye görevlendirildiğine yönelik istihbari bilgimiz olan ve Muş Varto'da takibi yapılan 2 PKK'lı teröristten biri canlı, diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi"

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