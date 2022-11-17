Son dakika: Başkan Erdoğan, Binyamin Netanyahu ile görüştü

Binyamin Netanyahu ayrıca Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarının dünya için önemli olduğunu ifade etti.

BATI ŞERİA'DA YAŞANANLAR BİZLERİ ÜZÜYOR

Başkan Erdoğan ise Binyamin Netanyahu'ya taziye için araması dolayısıyla teşekkür ederek, iki gün önce Batı Şeria'da yaşanan olayın da kendilerini üzdüğünü dile getirdi. Erdoğan, İsrail'deki seçim sonuçlarının ülke ve bölge için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.