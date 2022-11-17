Son dakika: Başkan Erdoğan, Binyamin Netanyahu ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'de yeni hükümeti kurma görevini alan Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu ile görüştü.
İSTİKLAL SALDIRISI İÇİN BAŞSAĞLIĞI
Netantayahu Başkan Erdoğan'a İstiklal Caddesi saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.
BARIŞ ÇABASI DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak, İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.
Binyamin Netanyahu ayrıca Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarının dünya için önemli olduğunu ifade etti.
BATI ŞERİA'DA YAŞANANLAR BİZLERİ ÜZÜYOR
Başkan Erdoğan ise Binyamin Netanyahu'ya taziye için araması dolayısıyla teşekkür ederek, iki gün önce Batı Şeria'da yaşanan olayın da kendilerini üzdüğünü dile getirdi. Erdoğan, İsrail'deki seçim sonuçlarının ülke ve bölge için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
İSRAİL İLE YENİ DÖNEM
Türkiye ile İsrail ilişkilerinde iki tarafın da sergilediği güçlü irade sayesinde yeni bir döneme girdiklerini belirten Erdoğan, ilişkileri karşılıklı çıkarlar temelinde hassasiyetlere saygı göstererek devam ettirmenin ve sürdürülebilir bir zeminde güçlendirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti.