Polisi aracıyla sürükleyip omzunu kırmıştı! Eski CHP’li Bülent Sadıkoğlu’dan pişkin savunma: Şekerim yükseldi bir anda gaza bastım

AVUKATTAN 'MECLİS KARTI' SORUSU

Savunma sonrasında müşteki polis memurunun avukatı, sanık Sadıkoğlu'na, "TBMM 26'ncı dönem CHP milletvekili misiniz? Değilseniz neden araç camının ön kısmında adınıza düzenlenmiş meclis kartı vardı?" diye soru sordu.

Sadıkoğlu ise "Ben o kartı hiçbir şekilde kullanmadım. Kart, camın ön kısmında değildi. O kart aracın ya torpidosundadır ya da güneşliktedir" diye yanıt verdi.

O ANLARI ANLATTI

Duruşmada polis memuru Bedir Yıldız da yaşadıklarını anlattı. Olay sonrası uzun süren tedavi gördüğünü söyleyen Yıldız, şunları kaydetti:

"O gün radar uygulaması yapıyorduk. Radar ekipleri telsizden 06 CHP 50 plakalı aracın şehir içinde aşırı hız yaptığını ve cezalandırılması için durdurulması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine usulüne uygun bir şekilde aracı durdurdum. Aracın sorgusunu yaparken otomobilin yakalaması olduğunu fark ettim. 'Beyefendi aracınız yakalaması var. Bilginiz var mı?' diye sordum. Kendisi de camın ön kısmında bulunan meclis kartını göstererek 'Bilgim var. Bırak gideyim' dedi. İşlem yapmak için aracı bağlamam gerektiğini söyledim. Tabletten sanığa aracın yakalaması olduğunu ve aracı bağlamam gerektiğini gösterdiğim esnada sanık benim kolumdan tutarak aracı hareket ettirdi. Aracı ben tutmadım. Aracın beni sürüklemesi ve sanığın beni bırakmasıyla yere düşerek başımı yere çarptım. Şikayetçiyim. Meclis kartının camın önünde olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Olaydan sonra 320 gün fizik tedavi gördüm. 2018 yılından bu yana polis memuruyum. Daha önce buna benzer bir olayla karşılaşmadım."