Kocaeli’de polisi metrelerce sürükleyen CHP’li Bülent Sadıkoğlu’nun ilk ifadesi ortaya çıktı: “Aslında ben çok beyefendi birisiyim”

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Başiskele İlçesi Ömer Türkçakal Bulvarı Yuvacık Sapağı mevkiinde gerçekleştirilen rutin uygulamalar esnasında, geçtiğimiz Cuma günü durdurulan 06 CHP 50 Plakalı araç, evrakları kontrol edilirken, sürücüsü aniden gaza yüklenerek kaçmaya başladı.
Kontrolü yapan Bedir Yıldız isimli polis memuru araca tutunarak sürücüyü durdurmaya çalıştı.
Ancak sürücü buna rağmen kaçmayı sürdürdü.
Yaklaşık 20 metre sürüklenen polis memuru, daha sonra bir anda dengesini kaybederek yere düştü ve bayıldı. Yaşanılanlara rağmen, 06 CHP 50 plakalı araç kamaya devam etti.