Kocaeli’de polisi metrelerce sürükleyen CHP’li Bülent Sadıkoğlu’nun ilk ifadesi ortaya çıktı: “Aslında ben çok beyefendi birisiyim”

Sadıkoğlu'nun yakalandığında ve sağlık raporu alındığı esnada polis memurlarına "Aslında ben çok beyefendi bir insanım. Asla polise zarar vermem. Şeker hastasıyım. Bir anda korktum ve kaçtım" dediği öne sürüldü.

Sadıkoğlu'nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, ve tamamlanan işlemler sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.