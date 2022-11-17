Başkan Erdoğan'dan 'Ahmet Kaya' çağrısı: Nakli kubur teklifimiz hala masadadır... O gece ne olmuştu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dönüşünde gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
Erdoğan bir de Türkiye'nin güçlü seslerinden Ahmet Kaya'nın vefatının 22. yılı sebebiyle önemli bir çağrı yaptı.
Erdoğan kendisine yöneltilen, "Bugün sizin de sevdiğiniz, şiirlerini çok da duygulu, güzel seslendirdiğiniz Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümü. Aynı zamanda sizin özel bir bağınızın olduğunu bildiğimiz Ahmet Kaya'nın da vefatının 22. yılı. Haklarında ne söylemek istersiniz?" sorusuna çok çarpıcı bir yanıt verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AHMET KAYA MESAJI
Erdoğan, ailesinin istemesi halinde Ahmet Kaya'nın Paris'teki mezarının getirilmesi için gereğinin yapılabileceğini belirten Erdoğan, "Çünkü bu topraklar, onun toprağıdır. Yeter ki aile bu konuda kararını versin ve adımı da ona göre atarız" dedi.
Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;
"Her ikisine de Allah rahmet eylesin. İki gün önce de Ahmet Kekeç kardeşimin vefat yıldönümüydü. Onu da rahmetle anıyorum. Tabii Sezai Karakoç zaten sürekli olarak şiirlerini okuduğumuz, terennüm ettiğimiz bir üstadımız. Ahmet Kaya da ben cezaevine girerken Yedikule'de Kazlıçeşme'de yapılan programa gelmişti.
"O GECEYİ UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"
Bu anlamlı günümüzde onun orada yaptığı konuşma, söylediği parçalar hakikaten unutulmazdı. Ben tabii istedim ki nakli kubur yapmak suretiyle Fransa'dan alalım, burada defnini yapalım. Aile olumlu yaklaşmadı, onun için getiremedik. Yoksa o, bu toprakların insanı. Ona yapılanları, o geceyi unutmamız mümkün değil. Kusura bakmayın, bazıları kızıyor 'niye öyle diyorsun' diye ama bu beyaz Türkler var ya; neler yaptılar malum.