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    • 17.11.2022 17:51
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    Başkan Erdoğan'dan 'Ahmet Kaya' çağrısı: Nakli kubur teklifimiz hala masadadır... O gece ne olmuştu?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dönüşünde çok çarpıcı bir çağrı yaptı. Erdoğan "O geceyi unutmamız mümkün değil" diyerek ailesinin istemesi halinde Ahmet Kaya'nın Paris'teki mezarının getirilmesi için gereğinin yapılabileceğini belirtti. Erdoğan, "Çünkü bu topraklar, onun toprağıdır. Yeter ki aile bu konuda kararını versin ve adımı da ona göre atarız" dedi. Peki o gece ne olmuştu?

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan Ahmet Kaya çağrısı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dönüşünde gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

    Erdoğan bir de Türkiye'nin güçlü seslerinden Ahmet Kaya'nın vefatının 22. yılı sebebiyle önemli bir çağrı yaptı.

    Erdoğan kendisine yöneltilen, "Bugün sizin de sevdiğiniz, şiirlerini çok da duygulu, güzel seslendirdiğiniz Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümü. Aynı zamanda sizin özel bir bağınızın olduğunu bildiğimiz Ahmet Kaya'nın da vefatının 22. yılı. Haklarında ne söylemek istersiniz?" sorusuna çok çarpıcı bir yanıt verdi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AHMET KAYA MESAJI
    Erdoğan, ailesinin istemesi halinde Ahmet Kaya'nın Paris'teki mezarının getirilmesi için gereğinin yapılabileceğini belirten Erdoğan, "Çünkü bu topraklar, onun toprağıdır. Yeter ki aile bu konuda kararını versin ve adımı da ona göre atarız" dedi.

    Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

    "Her ikisine de Allah rahmet eylesin. İki gün önce de Ahmet Kekeç kardeşimin vefat yıldönümüydü. Onu da rahmetle anıyorum. Tabii Sezai Karakoç zaten sürekli olarak şiirlerini okuduğumuz, terennüm ettiğimiz bir üstadımız. Ahmet Kaya da ben cezaevine girerken Yedikule'de Kazlıçeşme'de yapılan programa gelmişti.

    "O GECEYİ UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"
    Bu anlamlı günümüzde onun orada yaptığı konuşma, söylediği parçalar hakikaten unutulmazdı. Ben tabii istedim ki nakli kubur yapmak suretiyle Fransa'dan alalım, burada defnini yapalım. Aile olumlu yaklaşmadı, onun için getiremedik. Yoksa o, bu toprakların insanı. Ona yapılanları, o geceyi unutmamız mümkün değil. Kusura bakmayın, bazıları kızıyor 'niye öyle diyorsun' diye ama bu beyaz Türkler var ya; neler yaptılar malum.

        "NAKLİ KUBUR TEKLİFİMİZ HALA MASADADIR"
        Normal zamanda 'Ahmet Kaya şöyle, Ahmet Kaya böyle…' Peki o gece yaptığınız ne? Neler demediler ki? Biz bir kez daha rahmet diliyoruz. Ama bizim nakli kubur teklifimiz hala masadadır. Bu teklifin değerlendirilmesiyle buna göre bir adım atılabilir. Çünkü bu topraklar, onun toprağıdır. Yeter ki aile bu konuda kararını versin ve adımı da ona göre atarız. Çünkü bu ülkede sevenlerinin olduğu kadar herhalde Fransa'da seveni olmaz."

        O GECE NE OLMUŞTU?
        Peki Başkan Erdoğan'ın unutmamız mümkün değil dediği gece neler yaşanmıştı.

        Kendini 'demokrat' olarak tanımlayan Ahmet Kaya 90'lı yıllarda vesayete bayrak açtığı için belli kesimler tarafından 'hain' ilan edildi! Sesinin duyulmasına bile tahammül edilemedi albümleri bir bir yasaklandı.

        AHMET KAYA HEDEF HALİNE GELDİ
        90'lı yıllar Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçerkent oplum bir yandan 28 Şubat'a hazırlanırken bir yandan da Türk-Kürt ayrışması ile çatışma hedefleniyordu. Ahmet Kaya o dönemde hem başörtüsü zulmüne hem de 'Kürt' gerçekliğine vurgu yaptı.

        ÖDÜL TÖRENİNDE LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR
        Sonra hedef haline gelen Kaya 10 Şubat 1999 Magazin Gazetecileri Derneği Ödül Töreninde yılın en iyi sanatçısı ödülünü alırken linç girişimine uğradı.

        Kaya o konuşmasında, "Önümüzdeki kasette Kürt asıllı olduğum için Kürtçe bir şarkı yapıyorum Kürtçe bir klip yapıyorum. Bunu yayınlayacak yürekli insanların olduğunu da biliyorum yayınlamazlarsa Türkiye halkıyla nasıl hesaplaşacaklarını da biliyorum." demişti.

        Kaya daha sonra salonda bulunan bazı şarkıcılar tarafından yuhalanırken Haziran 1999'da Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldı.

        1957 yılında Malatya'da dünyaya gelen Ahmet Kaya,16 Kasım 2000 yılında 'Hoşçakalın Gözüm' isimli albümünün kayıtlarını yaparken, Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        PARİS'İN PERé LACHAİSE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ
        17 Kasım sabahı binlerce kişinin katıldığı törenle Paris'in Peré Lachaise mezarlığına defnedildi.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 'Ahmet Kaya' çağrısı: Nakli kubur teklifimiz hala masadadır... O gece ne olmuştu?
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