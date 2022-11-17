Başkan Erdoğan'dan 'Ahmet Kaya' çağrısı: Nakli kubur teklifimiz hala masadadır... O gece ne olmuştu?

"NAKLİ KUBUR TEKLİFİMİZ HALA MASADADIR"

Normal zamanda 'Ahmet Kaya şöyle, Ahmet Kaya böyle…' Peki o gece yaptığınız ne? Neler demediler ki? Biz bir kez daha rahmet diliyoruz. Ama bizim nakli kubur teklifimiz hala masadadır. Bu teklifin değerlendirilmesiyle buna göre bir adım atılabilir. Çünkü bu topraklar, onun toprağıdır. Yeter ki aile bu konuda kararını versin ve adımı da ona göre atarız. Çünkü bu ülkede sevenlerinin olduğu kadar herhalde Fransa'da seveni olmaz."

O GECE NE OLMUŞTU?

Peki Başkan Erdoğan'ın unutmamız mümkün değil dediği gece neler yaşanmıştı.

Kendini 'demokrat' olarak tanımlayan Ahmet Kaya 90'lı yıllarda vesayete bayrak açtığı için belli kesimler tarafından 'hain' ilan edildi! Sesinin duyulmasına bile tahammül edilemedi albümleri bir bir yasaklandı.

AHMET KAYA HEDEF HALİNE GELDİ

90'lı yıllar Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçerkent oplum bir yandan 28 Şubat'a hazırlanırken bir yandan da Türk-Kürt ayrışması ile çatışma hedefleniyordu. Ahmet Kaya o dönemde hem başörtüsü zulmüne hem de 'Kürt' gerçekliğine vurgu yaptı.