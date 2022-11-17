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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 17.11.2022 12:37
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    • 17.11.2022 12:37
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    187 Milyon TL ikramiye bakın nereye, kime çıktı! 180 milyon liraya ne alınır? İşte 10 milyon doları kazanan şanslı kişi!

    Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş yapıldı ve büyük ödül kazandıran numaralar açıklandı. 16 Kasım Sayısal Loto'da büyük ikramiye ise 180 milyon 245 bin 96 TL olarak açıklanmıştı. Canlı yayında gerçekleşen Sayısal Loto'da büyük ikramiye 1 kişiye çıktı.

    takvim.com.tr
    187 Milyon TL ikramiye bakın nereye, kime çıktı!

    Sisal'in en çok kazandıran oyunlarından Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 şanslı numarayı bilen ödülün kazananı oluyor. Çekilişler ise canlı yayında düzenleniyor.

    16 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ikincisi çarşamba akşamı saat 21:30'da düzenlendi. Çekiliş de millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı aktarıldı.

    Kazandıran numaralar; 37-38-63-66-78-85 Joker-73 SüperStar-67 oldu. Açıklanan sonuçlara göre 6 şanslı numarayı bilen 1 kişi 180.245.096,70 TL büyük ikramiyeyi kazandı.

    187 MİLYON LİRA KİME, NEREYE ÇIKTI?

    Çılgın Sayısal Loto'nun 16 Kasım tarihli çekilişinde dev ikramiye Antalya'nın Kumluca ilçesine isabet etti.

    Çekilişte 5+1 bilen olmazken diğer ikramiyeler şöyle:
    5 bilenler, 217 bin 108 lira 65'er kuruş
    4 bilenler, bin 955 lira 90'ar kuruş
    3 bilenler, 153 lira 80'er kuruş
    2 bilenler, 14 lira 80'er kuruş alacak.

        187 MİLYON LİRA KAÇ DOLAR YAPIYOR?

        10.043.139,81 ABD Doları ediyor.

        180 MİLYON TL İLE NE ALINIR?

        Tanesi 5 milyon liradan Kadıköy'de oldukça güzel 37 adet daire alabilirsiniz.

        62 tane Mercedes lüks otomobil alabilirsiniz.

        32 gün vadeli hesaba koyarsanız ise aylık getirisi yaklaşık 3 milyon lira olacaktır.

            DÜNYANIN 1 NUMARALI ZENGİNİ KİM?

            Listenin zirvesinde 6 şirketin kurucusu olan Elon Musk yer alıyor. Elon Musk'ın şu anki net değeri 219 milyar dolardır. Amazon CEO'su olan Jeff Bezos'un net değeri 171 milyar dolardır. Bernad Arnault ailesinin net değeri 158 milyar dolardır.

            TÜRKİYENİN EN ZENGİNLERİ KİMLER?

            Koç Ailesi, Koç Holding.

            Şevket Sabancı ve ailesi, Esas Holding.

            Erol Sabancı ve ailesi, Sabancı Holding.

            Türkan Sabancı ve ailesi, Sabancı Holding.

            Tara Ailesi, Enka Holding.

            Eczacıbaşı Ailesi, Eczacıbaşı Holding.

            Hüsnü Özyeğin, Fiba Holding.

                BİRİKİM YAPARAK ZENGİN OLUNUR MU?

                Para biriktirerek zengin olamazsınız. Az harcayarak da zengin olamazsınız. Zengin olmak için çok para kazanmanız gerek. Bunun için de yapılması gerekenleri yapmaya üşenmeden, hesaplı riskler alarak, yoğun bir tempo içerisinde belirsizliklerle dolu bir yolda huzursuz olmadan yürüyebilmeyi öğrenmelisiniz.

                GENÇ YAŞTA NASIL ZENGİN OLUNUR?

                1.Birden çok gelir kaynağı geliştirin. ...

                2.Bağlayıcı hedeflerinize odaklanın. ...

                3.Yatırım yaparak birikimlerinize işlerlik kazandırın

                4.Öğrenmeye devam edin.

                5.10 milyon doları hedefleyin, 1 milyon doları değil.
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                Haberler Güncel 187 Milyon TL ikramiye bakın nereye, kime çıktı! 180 milyon liraya ne alınır? İşte 10 milyon doları kazanan şanslı kişi!
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