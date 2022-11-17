187 Milyon TL ikramiye bakın nereye, kime çıktı! 180 milyon liraya ne alınır? İşte 10 milyon doları kazanan şanslı kişi!

BİRİKİM YAPARAK ZENGİN OLUNUR MU?

Para biriktirerek zengin olamazsınız. Az harcayarak da zengin olamazsınız. Zengin olmak için çok para kazanmanız gerek. Bunun için de yapılması gerekenleri yapmaya üşenmeden, hesaplı riskler alarak, yoğun bir tempo içerisinde belirsizliklerle dolu bir yolda huzursuz olmadan yürüyebilmeyi öğrenmelisiniz.