187 Milyon TL ikramiye bakın nereye, kime çıktı! 180 milyon liraya ne alınır? İşte 10 milyon doları kazanan şanslı kişi!

Sisal'in en çok kazandıran oyunlarından Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 şanslı numarayı bilen ödülün kazananı oluyor. Çekilişler ise canlı yayında düzenleniyor.
16 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ikincisi çarşamba akşamı saat 21:30'da düzenlendi. Çekiliş de millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı aktarıldı.
Kazandıran numaralar; 37-38-63-66-78-85 Joker-73 SüperStar-67 oldu. Açıklanan sonuçlara göre 6 şanslı numarayı bilen 1 kişi 180.245.096,70 TL büyük ikramiyeyi kazandı.
187 MİLYON LİRA KİME, NEREYE ÇIKTI?
Çılgın Sayısal Loto'nun 16 Kasım tarihli çekilişinde dev ikramiye Antalya'nın Kumluca ilçesine isabet etti.
Çekilişte 5+1 bilen olmazken diğer ikramiyeler şöyle:
5 bilenler, 217 bin 108 lira 65'er kuruş
4 bilenler, bin 955 lira 90'ar kuruş
3 bilenler, 153 lira 80'er kuruş
2 bilenler, 14 lira 80'er kuruş alacak.