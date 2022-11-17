Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.11.2022 12:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.11.2022 12:33
    ABONE OL

    6'lı masa senaryolarda bile kazanamıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'na ne sunuldu?

    6'lı masanın adaylık bilmeci sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sunulan rapor büyük bir şok daha yaşattı. Kemal Kılıçdaroğlu’na seçimlere dair beş ayrı senaryo sunulduğu ancak sonuçların ması için hiç iç açıcı olmadığı öğrenildi. İşte sunulan o senaryo ve masanın içinden çıkamadığı kriz...

    takvim.com.tr
    Senaryolarda bile kazanamıyorlar!

    Muhalefetin etrafında toplandığı 6'lı masa senaryolarda bile kazanamıyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 14 Kasım'da sekizinci kez bir araya geldi.

    ADAY ÇIKMADI AKŞENER'İN ÖNERİSİ VETO YEDİ
    sekiz kez toplanılmasına rağmen herhangi bir aday ismi açıklayamayan 6'lı masa yayınladıkları bildiride yaşanan krizi perdelemek için yine 'ortak aday' söylemi ortaya attı.

    Masadaki krizin bir örneği de ikinci büyük ortak İYİ Parti'nin önerisine verilen veto oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masaya dağattığı Bağımsız Türkiye Partisi veto edildi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a karşı adaylık savaşı sürerken masanın canını sıkacak bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA 5 SENARYO SUNULDU: SADECE 1'İNDE KAZANABİLİYORLAR
    6'lı kriz yaşarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimlere dair beş ayrı senaryo sunulduğu iddia edildi. Senaryolardan yalnızca birinden 'kazançlı' çıkılırken diğer senaryolarda 'cumhur ittifakı'nın işine yaradığı görüldü.

        İddiayı ortaya atan ise CHP'ye yakın yayın organlarından 'Diken' oldu.

        Muhalefetin kendi yandaşlarına bile umut aşılayamadığı görülürken söz konusu senaryolarda ortak aday ve listenin masayı hedeflere ulaştırdığı iddia edilirken meclis veya cumhurbaşkanlığından yalnızca birinin kazanılması halindeyse erken seçim kaçınılmaz görünüyor.

        Kılıçdaroğlu'na sunulan senaryolar şu şekilde;

        SENARYO 1: ORTAK ADAY VE ORTAK LİSTEYLE İKTİDAR
        "Ortak aday ve ortak liste: Kılıçdaroğlu'na sunulan ve 'altılı masa'nın kazançlı çıktığı tek senaryoya göre masanın ortak bir aday belirlemesi ve belirli seçim bölgelerinde ortak listelerle seçime girilmesi gerekiyor. Bu senaryoda ortak aday için partiler birlikte çalışma yürütüyor ve liderler bazı seçim bölgelerinde ortak mitingler düzenliyor. Partiler aynı zamanda bu seçim bölgelerinde ortak listelerle seçimlere katılıyor. Simülasyonlara göre bu senaryoda ortak aday seçimi kazanırken Meclis'te çoğunluk sağlanıyor.

        Senaryonun farklı alt başlıklarıyla hangi seçim bölgelerinde nasıl hareket edileceğinin belirlenmesi için çalışmalar ve simülasyonlar düzenlenmesi öngörülüyor.

        SENARYO 2: TOPAL ÖRDEK VE ERKEN SEÇİM
        Ortak aday, bağımsız listeler: İkinci senaryoda partiler ortak aday belirlerken, seçimlere ortak listeyle girilmiyor. Bu senaryoda ortak aday küçük bir farkla cumhurbaşkanı seçilirken Meclis'te çoğunluk sağlanamıyor. Bu durumda yargı ve bürokraside ağırlık 'cumhur ittifakı'ndan yana olduğu ve Meclis'te kanun oluşturacak çoğunluk olmadığı için ülkeyi yönetmek zorlaşıyor. Kararnamelerle kısmi düzenlemelere gidilse de bunların da yargıdan dönme ihtimali bulunuyor. Bu senaryonun sonunda kısa sürede erken bir seçim getirmesi olası görünüyor.

        SENARYO 3: 'CUMHUR' YENİDEN İKTİDAR
        Masa dağılıyor: CHP liderine sunulan bu senaryo en olumsuz sonuçları içeriyor. Masadan ortak aday ve ortak liste kararı çıkmıyor. Partiler ayrı listelerle seçime girerken aynı zamanda kendi cumhurbaşkanı adaylarıyla seçime katılıyor. Bu senaryonun sonucunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeniden seçilirken AKP ve MHP Meclis'te çoğunluğu elde ediyor.

        SENARYO 4: MASA BÖLÜNSE DE İKTİDAR ERDOĞAN
        Masadan farklı ittifaklar ve farklı adaylar çıkıyor: 'Altılı masa'da yer alan partilerden bazıları, masadan ayrılarak yeni bir ittifak kuruyor. Bu ittifaka farklı partiler de dahil ediliyor. Bu ittifak aynı zamanda ortak bir aday çıkarıyor. Masada kalan partiler de ortak liste ve ortak adayla seçime giriyor. Bu senaryoda belirleyici unsurlardan biri HDP olsa da nihayetinde Meclis'te çoğunluk sağlanamıyor ve Erdoğan yeniden seçiliyor.

        SENARYO 5: MECLİS'TE ÇOĞUNLUK ANAYASAYA YETMİYOR, ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
        Ortak liste, birden fazla aday: Bu senaryoda Meclis'te çoğunluk elde edilse de anayasa yapacak kadar vekil elde edilemiyor. Bu senaryoda cumhurbaşkanlığını Erdoğan kazanırken, anayasa değiştirilemediği için mevcut sistemde yönetim devam ediyor. Meclis'te kanun yapmak mümkün olsa da karşılığında kararnamelerle sürece müdahale eden bir Erdoğan faktörü ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu'na sunulan senaryoya göre bu senaryoda da beş yıl tamamlanmadan erken seçim öngörülüyor."

        6'LININ ADAYLIK ÇIKMAZI
        6'lı masa senaryolarda bile kazanamazken adaylık krizinin içinden de bir türlü çıkarmıyor.

        VETO VE KARŞILIKLI KIŞKIRTMALAR
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını dayatırken İYİ Parti her fırsatta karşı çıkıyor. Masada sadece Gültekin Uysal tarafından karşılık gören Kemal Kılıçdaroğlu özellikle Meral Akşener tarafından veto yiyor.

        Her fırsatta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı öne süren İYİ Parti son dönem de adaylık için Akşener'in de ismini dillendirmeye başladı. Ancak masanın gizli ortağı HDP de Akşener ve Yavaş'ı veto ediyor... Yaşanan bu kriziler her geçen gün boyut kazanırken masanın daha ne kadar sağlam kalacağı merak konusu oldu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Albashir PKK ile nasıl tanıştığını böyle anlattı
        Haberler Güncel 6'lı masa senaryolarda bile kazanamıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'na ne sunuldu?
            SON DAKİKA