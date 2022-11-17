6'lı masa senaryolarda bile kazanamıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'na ne sunuldu?

İddiayı ortaya atan ise CHP'ye yakın yayın organlarından 'Diken' oldu.

Muhalefetin kendi yandaşlarına bile umut aşılayamadığı görülürken söz konusu senaryolarda ortak aday ve listenin masayı hedeflere ulaştırdığı iddia edilirken meclis veya cumhurbaşkanlığından yalnızca birinin kazanılması halindeyse erken seçim kaçınılmaz görünüyor.

Kılıçdaroğlu'na sunulan senaryolar şu şekilde;

SENARYO 1: ORTAK ADAY VE ORTAK LİSTEYLE İKTİDAR

"Ortak aday ve ortak liste: Kılıçdaroğlu'na sunulan ve 'altılı masa'nın kazançlı çıktığı tek senaryoya göre masanın ortak bir aday belirlemesi ve belirli seçim bölgelerinde ortak listelerle seçime girilmesi gerekiyor. Bu senaryoda ortak aday için partiler birlikte çalışma yürütüyor ve liderler bazı seçim bölgelerinde ortak mitingler düzenliyor. Partiler aynı zamanda bu seçim bölgelerinde ortak listelerle seçimlere katılıyor. Simülasyonlara göre bu senaryoda ortak aday seçimi kazanırken Meclis'te çoğunluk sağlanıyor.

Senaryonun farklı alt başlıklarıyla hangi seçim bölgelerinde nasıl hareket edileceğinin belirlenmesi için çalışmalar ve simülasyonlar düzenlenmesi öngörülüyor.

SENARYO 2: TOPAL ÖRDEK VE ERKEN SEÇİM

Ortak aday, bağımsız listeler: İkinci senaryoda partiler ortak aday belirlerken, seçimlere ortak listeyle girilmiyor. Bu senaryoda ortak aday küçük bir farkla cumhurbaşkanı seçilirken Meclis'te çoğunluk sağlanamıyor. Bu durumda yargı ve bürokraside ağırlık 'cumhur ittifakı'ndan yana olduğu ve Meclis'te kanun oluşturacak çoğunluk olmadığı için ülkeyi yönetmek zorlaşıyor. Kararnamelerle kısmi düzenlemelere gidilse de bunların da yargıdan dönme ihtimali bulunuyor. Bu senaryonun sonunda kısa sürede erken bir seçim getirmesi olası görünüyor.