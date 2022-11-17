6'lı masa senaryolarda bile kazanamıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'na ne sunuldu?

Muhalefetin etrafında toplandığı 6'lı masa senaryolarda bile kazanamıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 14 Kasım'da sekizinci kez bir araya geldi.
ADAY ÇIKMADI AKŞENER'İN ÖNERİSİ VETO YEDİ
sekiz kez toplanılmasına rağmen herhangi bir aday ismi açıklayamayan 6'lı masa yayınladıkları bildiride yaşanan krizi perdelemek için yine 'ortak aday' söylemi ortaya attı.
Masadaki krizin bir örneği de ikinci büyük ortak İYİ Parti'nin önerisine verilen veto oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masaya dağattığı Bağımsız Türkiye Partisi veto edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a karşı adaylık savaşı sürerken masanın canını sıkacak bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA 5 SENARYO SUNULDU: SADECE 1'İNDE KAZANABİLİYORLAR
6'lı kriz yaşarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimlere dair beş ayrı senaryo sunulduğu iddia edildi. Senaryolardan yalnızca birinden 'kazançlı' çıkılırken diğer senaryolarda 'cumhur ittifakı'nın işine yaradığı görüldü.