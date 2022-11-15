G20 Liderler Zirvesi’nde gözler Başkan Erdoğan’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Endonezya'nın Bali Adası'nda önemli temaslarda bulundu. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Endonezya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilerek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alındı. Zirvenin başlıca gündeminin Rusya-Ukrayna Savaşı olması öngörülürken, Başkan Erdoğan'ın zirve marjında kritik temaslarda bulunması bekleniyor.
Erdoğan bu kapsamda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılmadığı zirvede, Moskova'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de zirveye video konferans ile bağlanarak bir konuşma yapacak.