Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'da! Widodo ile görüştü

G20 Liderler Zirvesi'ne nedeniyle Endonezya'nın Bali Adası'nda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN G20 İÇİN ENDONEZYA'DA | VİDEO İZLE
GÖRÜŞME ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASI
Zirvenin düzenleneceği Apurva Kempinski'de gerçekleşen görüşme öncesinde iki lider, kısa basın açıklaması yaptı.
Başkan Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı Widodo'ya şükranlarını ifade etti.
Başarıyla icra ettiği G20 dönem başkanlığı dolayısıyla Endonezya'yı tebrik eden Erdoğan, seneye nisan ayında Endonezya'nın MIKTA dönem başkanlığını Türkiye'den devralacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Endonezya'ya 2023 ASEAN dönem başkanlığı için şimdiden başarılar dileyen Erdoğan, "Diyalog ortaklığı hedefimize desteğinizi bekliyorum." dedi.