Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'da! Widodo ile görüştü

TÜRKİYE'NİN ENERJİ MERKEZİ OLMA ADIMLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya, G-20'de Türkiye'yle enerji alanında yeni girişimler başlatacaklarını duyurmuştu. Enerji merkezi olma konusunda yeni bir adım mı atılacak, bununla ilgili farklı detaylar var mı?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili olarak gerek Sayın Putin, gerek sözcüleri hepsi bu açıklamayı zaten yaptılar. Türkiye'nin enerjide de bir hub olması konusunda açıklamalar yapıldı ve inşallah bu atılacak adımlarla birlikte Türkiye gerçekten gerek Batı'ya gerek bütün çevreye bir hub olarak buradan doğal gazla bir dağıtımın yapılması, enerjide aynı şekilde bir dağıtımın yapılması ve bütün bunlarla beraber inşallah şöyle önümüzdeki ayın başlarında falan bir Türkmenistan ziyaretimiz olacak. Türkmenistan'da gerek Türkmenbaşı'yla gerek İlham Aliyev kardeşimle orada da üçlü olarak bir araya geleceğiz. Orada da bunlarla ilgili bir gelişmeyi değerlendireceğiz. Temenni ediyorum ki oradan alacağımız netice de bu konularda güzel gelişmelere vesile olacaktır."