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    • 15.11.2022 01:45
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    • 15.11.2022 01:59
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    İstiklal'deki kalleş saldırı sonrası İYİ Partili Aytun Çıray kırpılmış görüntü ile Emniyet'i hedef gösterdi! Yalanı elinde patladı

    İstiklal Caddesi'ndeki kalleş bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'i yakalandı. Olaya ilişkin ekiplerin hummalı çalışması devam ederken İYİ Parti'den bu çalışmaları gölgeleyen skandal bir açıklama geldi. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, kırpılmış görüntüler üzerinden çirkin bir algı operasyonu yürüterek Emniyet'i hedef gösterdi.

    İYİ Partili Aytun Çıray alçak algı operasyonu!

    İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde geride bıraktığımız gün saat 16.20 sıralarında kalleş bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlamada 6 vatandaşımız şehadet şerbeti içerken 81 kişi de yaralandı.

    Olay sonrası devlet tüm imkanlarıyla saldırının üzerine yoğunlaştı, geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

    YAKALANMA ANI kamerada! Saldırının faili kadın terörist böyle yakalandı

    Bölgedeki her kamera didik didik tarandı ve saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır Küçükçekmece Kanarya'da yakalandı.



    48 ŞÜPHELİ PAKETLENDİ
    Öte yandan saldırıya ilişkin şu ana kadar çoğu Suriyeli, 37'si yabancı uyruklu 48 şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin terör saldırısıyla ilgili operasyonları devam ederken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.




    KIRPILMIŞ GÖRÜNTÜLERLE ALGI OPERASYONU!
    Ekiplerin hummalı çalışması devam ederken İYİ Parti'den bu çalışmaları gölgeleyen skandal bir açıklama geldi.

    İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, terörist kadının hastanedeki işlemleri sırasındaki görüntülerin kırpılmış halini sosyal medya hesabından yayınladı.

    Teröristi yalnızca iki polisin hastaneye götürdüğünü öne süren Çıray, toplumda güvenlik algısıyla ilgili algı operasyonuna kalkıştı.



        "HASTANEYE 2 POLİS GÖTÜRÜYOR" YALANI
        Çıray paylaşımında "Bu kadar tehlikeli bir teröristi adli muayene için kalabalık bir hastaneye 2 polis götürüyor. Sonra da sadece bir kadın polis, suçluyu sokaktan yaya olarak uzun bir mesafe katederek karakola götürüyor. Kaçırılsa vicdan azabı duymayacak mısınız?" ifadelerini kullandı.
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