İstiklal'deki kalleş saldırı sonrası İYİ Partili Aytun Çıray kırpılmış görüntü ile Emniyet'i hedef gösterdi! Yalanı elinde patladı

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde geride bıraktığımız gün saat 16.20 sıralarında kalleş bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlamada 6 vatandaşımız şehadet şerbeti içerken 81 kişi de yaralandı.
Olay sonrası devlet tüm imkanlarıyla saldırının üzerine yoğunlaştı, geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.
Bölgedeki her kamera didik didik tarandı ve saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır Küçükçekmece Kanarya'da yakalandı.
48 ŞÜPHELİ PAKETLENDİ
Öte yandan saldırıya ilişkin şu ana kadar çoğu Suriyeli, 37'si yabancı uyruklu 48 şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin terör saldırısıyla ilgili operasyonları devam ederken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
KIRPILMIŞ GÖRÜNTÜLERLE ALGI OPERASYONU!
Ekiplerin hummalı çalışması devam ederken İYİ Parti'den bu çalışmaları gölgeleyen skandal bir açıklama geldi.
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, terörist kadının hastanedeki işlemleri sırasındaki görüntülerin kırpılmış halini sosyal medya hesabından yayınladı.
Teröristi yalnızca iki polisin hastaneye götürdüğünü öne süren Çıray, toplumda güvenlik algısıyla ilgili algı operasyonuna kalkıştı.