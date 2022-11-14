İstiklal'deki kalleş saldırı sonrası İYİ Partili Aytun Çıray kırpılmış görüntü ile Emniyet'i hedef gösterdi! Yalanı elinde patladı





"HASTANEYE 2 POLİS GÖTÜRÜYOR" YALANI

Çıray paylaşımında "Bu kadar tehlikeli bir teröristi adli muayene için kalabalık bir hastaneye 2 polis götürüyor. Sonra da sadece bir kadın polis, suçluyu sokaktan yaya olarak uzun bir mesafe katederek karakola götürüyor. Kaçırılsa vicdan azabı duymayacak mısınız?" ifadelerini kullandı.

