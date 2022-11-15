Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.11.2022 13:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.11.2022 13:39
    ABONE OL

    2 terörist daha sarı torbada! Bakan Soylu görüntüleri paylaştı

    Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 operasyonu kapsamında, Ağrı'da 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyona ilişkin görüntü paylaştı. Soylu, "2 terörist sarı torbada" ifadelerini kullandı.

    2 terörist daha sarı torbada! Bakan Soylu görüntüleri paylaştı

    İçişleri Bakanlığı, 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu' kapsamında Ağrı'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    2 TERÖRİST SİLAHLARIYLA BERABER ETKİSİZ!
    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı bölgesinde başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu' kapsamında, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timleri tarafından hava destekli nokta operasyonu yapıldı.

    2 terörist etkisiz hale getirilirken 2 piyade tüfeği ele geçirildi.

    SARI TORBAYA SOKTUK
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Durmak yok, Ağrı Dağı tertemiz olana kadar devam. 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'nda, 2 terörist sarı torbada. Kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi.

    KOMANDO!

    Kahraman komandolar operasyon sonrası kameraya poz verdi. Kahramanların "Komando" diye bağırdığı duyuldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bali’de MIKTA zirvesi
    Haberler Güncel 2 terörist daha sarı torbada! Bakan Soylu görüntüleri paylaştı
        SON DAKİKA