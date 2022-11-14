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    • 14.11.2022 13:18
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    • 14.11.2022 13:42
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    Taksim'deki patlamanın yürek yakan sembolü: İşte bebek arabasının sahibi

    Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamada sembol haline gelen bebek arabası fotoğrafında ki arabanın sahibi minik Almeda'nın (3) babası Taner Sinan konuştu. Patlamadan sonra bebek arabasını alamadıklarını belirten Sinan, "Herkes o arabayı konuştu biz de gördük ama ne hissedebilirim ki. Şu an kızımın sağlığı yerinde ama ağrıları var" dedi.

    İşte İstiklal’deki bebek arabasının sahibi

    İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında 6 vatandaşımız şehit oldu, çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Olayın ardından zarar görmüş halde fotoğraflanan bebek arabası, kanlı saldırının adeta sembolü oldu.

    BİZİ BAYA İLERİ FIRLATTI
    Beyoğlu İstiklal'deki patlamada sembol haline gelen bebek arabası fotoğrafındaki arabanın sahibi minik Almeda Sinan. Taner ve Dilay Sinan çifti kızları Almeda'yla beraber 10 yıldır hiç gitmedikleri İstiklal Caddesi'ne alışveriş yapmak için gitmişti.

    Taner Sinan, patlamaya da işte o anda yakalandıklarını belirtti.

    Sinan, "Ben hayatımda hiç öyle bir basınç görmedim. O an hemen çocuk arabasına sarıldım ama bizi baya bir ileri fırlattı. Çocuğumu elime alıp koştum. Yolda motosikletli biri bizi aldı ve hastaneye götürdü" diye konuştu.

        PATLAMANIN SEMBOLÜ OLDU
        Baba Taner Sinan, bebek arabalarını o an oradan alamadıklarını söyledi.

        Sinan, şöyle konuştu: "Herkes o arabayı konuştu, biz de gördük her yerde fotoğrafları. Ne hissedebilirim ki çok zor. Ucuz atlattığımıza şükrediyoruz."

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        İşte İstiklal’deki bebek arabasının sahibi
        Haberler Güncel Taksim'deki patlamanın yürek yakan sembolü: İşte bebek arabasının sahibi
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