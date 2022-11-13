Emine Erdoğan'dan İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajı: "Ülkemize geçmiş olsun"

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 sularında bombalı bir saldırı gerçekleşti. Patlamada ölüler ve yaralıların olduğu bildirilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'terör kokusu var' dedi.
Devletin tüm kuruluşları seferber olurken, olaya ilişkin soruşturma da başlatıldı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberiyle yüreğimize ateş düştü. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Devletin tüm kuruluşları seferber olurken, olaya ilişkin soruşturma da başlatıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberiyle yüreğimize ateş düştü. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.