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    • Güncel
    • 13.11.2022 19:56
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    • 13.11.2022 19:56
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    Emine Erdoğan'dan İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajı: "Ülkemize geçmiş olsun"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, "Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemize geçmiş olsun" dedi.

    Ülkemize geçmiş olsun
    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 sularında bombalı bir saldırı gerçekleşti. Patlamada ölüler ve yaralıların olduğu bildirilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'terör kokusu var' dedi.

    Devletin tüm kuruluşları seferber olurken, olaya ilişkin soruşturma da başlatıldı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

    Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberiyle yüreğimize ateş düştü. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Emine Erdoğan'dan İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajı: "Ülkemize geçmiş olsun"
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