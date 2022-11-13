Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamada terör izi! Ekipler teyakkuza geçti: Acı haber...

Açıklamasında, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.



