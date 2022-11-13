Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamada terör izi! Ekipler teyakkuza geçti: Acı haber...
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Caddede panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul Valisi Yerlikaya "Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır" açıklamasını yaptı. Öte yandan gelen ilk detaylar olayın terör saldırısı olabileceği şüphelerini güçlendirdi. İşte olay yerinden kare kare görüntüler...
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Vali Ali Yerlikaya, "Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır" dedi.
Taksim'de patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.
Patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
"CAN KAYBI VE YARALILARIMIZ BULUNMAKTADIR"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, can kaybının olduğunu açıkladı.
Açıklamasında, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.
KIZILAY'DAN KAN İHTİYACI AÇIKLAMASI
Türk Kızılay'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır." denildi.