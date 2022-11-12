CHP'li İBB'den akılalmaz iş ilanı! "Araçlar otoparka nasıl park etsin?"

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından elektronik kamuyu aydınlatma platformuna konan bu ilan tartışma başlattı. Kültür, spor ve otopark hizmetleri yapılarına ait danışmanlık hizmeti aradığını duyuran bu ilan, birçok otopark projesi yarım kalmış büyükşehir yönetimini eleştirilerin odağına yerleştirdi.
MÜDÜRLÜK BÜNYESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ İÇİN İLANA ÇIKTILAR
12 Aralık'a kadar geçerli olan ilan, kimilerine göre büyükşehirdeki liyakatsizlik eleştirilerinin haklı olduğunun somut bir delili. Zira ilgili müdürlüklerin bünyesinde yapılması gereken bir iş, ilanla duyurularak ve dışarıdan ücret ödenerek alınacak.
"İLÇEMİZDEKİ OTOPARK İHTİYACI ÇOK FAZLA AMA PROJELER BİTMİYOR"
Söz konusu ilandaki otopark vurgusu ilginç bulunuyor. Çünkü büyükşehir yönetimi megakentin bir çok yerinde, önceki dönemde başlatılmış otopark projelerini bile tamamlamıyor.