CHP'li İBB'den akılalmaz iş ilanı! "Araçlar otoparka nasıl park etsin?"





MÜDÜRLÜK BÜNYESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ İÇİN İLANA ÇIKTILAR

12 Aralık'a kadar geçerli olan ilan, kimilerine göre büyükşehirdeki liyakatsizlik eleştirilerinin haklı olduğunun somut bir delili. Zira ilgili müdürlüklerin bünyesinde yapılması gereken bir iş, ilanla duyurularak ve dışarıdan ücret ödenerek alınacak.