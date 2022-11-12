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    • Güncel
    • 12.11.2022 16:42
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    • 12.11.2022 16:51
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    CHP'li İBB'den akılalmaz iş ilanı! "Araçlar otoparka nasıl park etsin?"

    Son dakika haberi! CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tepki toplayan bir ilan yayınladı. Aralık ayına kadar kültür, spor ve otopark yapıları için danışmanlık başvurusu içeren bu ilan, liyakatsizlik eleştirilerini de gündeme getirdi. Megakentin birçok yerinde yarım kalan otopark projeleri ise İstanbulluların tepkisine neden oluyor. Öte yandan Bayrampaşa'da atıl vaziyetteki otopark ve spor kompleksinin 2022'de açıldığını belirtir tabelaların asıldığı ancak iki bölümünde hizmete girmediği görüntülendi.

    takvim.com.tr
    CHP’li İBB’den akılalmaz iş ilanı!

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından elektronik kamuyu aydınlatma platformuna konan bu ilan tartışma başlattı. Kültür, spor ve otopark hizmetleri yapılarına ait danışmanlık hizmeti aradığını duyuran bu ilan, birçok otopark projesi yarım kalmış büyükşehir yönetimini eleştirilerin odağına yerleştirdi.

    CHP'Lİ İBB'DEN AKILALMAZ İŞ İLANI! VİDEO İZLE



    MÜDÜRLÜK BÜNYESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ İÇİN İLANA ÇIKTILAR
    12 Aralık'a kadar geçerli olan ilan, kimilerine göre büyükşehirdeki liyakatsizlik eleştirilerinin haklı olduğunun somut bir delili. Zira ilgili müdürlüklerin bünyesinde yapılması gereken bir iş, ilanla duyurularak ve dışarıdan ücret ödenerek alınacak.

    "İLÇEMİZDEKİ OTOPARK İHTİYACI ÇOK FAZLA AMA PROJELER BİTMİYOR"
    Söz konusu ilandaki otopark vurgusu ilginç bulunuyor. Çünkü büyükşehir yönetimi megakentin bir çok yerinde, önceki dönemde başlatılmış otopark projelerini bile tamamlamıyor.



        BİTERSE ÇOCUKLARIMIZI GÖTÜRECEĞİZ
        Bayrampaşa Yıldırım Mahallesinde ise başka bir skandal görüntülendi.

        TABELA VAR HİZMET YOK
        Atıl vaziyetteki otopark ve spor kompleksinin 2022'de açıldığını belirtir tabelaların asıldığı ancak iki bölümünde hizmete girmediği görüntülendi.



        MADDE BAĞIMLILARI İŞGAL ETMİŞTİ
        Birkaç ay önce yapılan çekimlerde, inşaat alanının madde bağımlıları tarafından işgal edildiğini görüntülemişti.

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