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    Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan PKK/YPG’li kalleşler alçak saldırının bedelini ağır ödedi. Milli Savunma Bakanlığı, 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    8 PKK’lı etkisiz hale getirildi!

    Kahraman silahlı kuvvetlerimiz teröre ve teröristlere aman vermiyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



    TACİZ ATEŞİ AÇMANIN BEDELİ AĞIR OLDU
    Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı.

    Açıklamada,"Taciz ateşi açmanın bedeli ağır oldu! Teröristlerin saldırılarını cezasız bırakmayan Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.



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    Haberler Güncel Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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