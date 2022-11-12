Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman silahlı kuvvetlerimiz teröre ve teröristlere aman vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
TACİZ ATEŞİ AÇMANIN BEDELİ AĞIR OLDU
Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı.
Açıklamada,"Taciz ateşi açmanın bedeli ağır oldu! Teröristlerin saldırılarını cezasız bırakmayan Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşım;
Taciz ateşi açmanın bedeli ağır oldu!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2022
Teröristlerin saldırılarını cezasız bırakmayan Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/of2y37bklQ