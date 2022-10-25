Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.10.2022 18:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.10.2022 19:16
    ABONE OL

    'Cumhur' zirvesi! Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti

    Son dakika haberi.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı içinde yer alan MHP ve BBP ile temasları sürüyor. Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

    Erdoğan, Destici’yi kabul etti

    2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yolunda Başkan Erdoğan'ın Cumhur İttifakı içinde yer alan MHP ve BBP ile temasları sürüyor.

    DESTİCİ, BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUĞU
    MHP Genel Başkaı Devlet Bahçeli ile sık sık görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabul, saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.


    BAHÇELİ İLE BİR ARAYA GELDİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti.

    Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair gelişmeler ele alınmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan ilk temeli attı!
    Haberler Güncel 'Cumhur' zirvesi! Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti
        SON DAKİKA