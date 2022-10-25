2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yolunda Başkan Erdoğan'ın Cumhur İttifakı içinde yer alan MHP ve BBP ile temasları sürüyor.
DESTİCİ, BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUĞU
MHP Genel Başkaı Devlet Bahçeli ile sık sık görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabul, saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
BAHÇELİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti.
Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair gelişmeler ele alınmıştı.