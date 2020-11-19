



Kılıçdaroğlu'nun 'sahra hastanesi' diye söz ettiği yerin fuar alanı olduğu, boş salonun sadece paravanlarla bölündüğü, bir gecede 'emanet yatakların' taşındığı ortaya çıkmıştı. Sözde sahra hastanesi sağlık hizmeti açısından uygun şartları taşımadığı gerekçesiyle mühürlenmişti.



Kılıçdaroğlu'nun övgüler düzdüğü sözde sahra hastanesinin bulunduğu fuar alanında bugün Estetik, Kozmetik Güzellik Fuarı başlıyor. Daha önce gazetecilerin fotoğraf ve görüntü almasına izin verilmediği fuar alanına girildi.