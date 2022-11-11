KORKU VE PANİK OLMASIN DİYE SİREN SİSTEMİNİ KULLANMAYACAĞIZ

HAY sisteminden verilecek anonsların cami ve belediye hoparlörlerinden de yayınlanacağına işaret eden Sezer, "Korku ve panik olmasın diye siren sistemini kullanmayacağız. SMS bildirim, Hayati Uyarı Bildirimi, cami ve belediye hoparlörlerinden, TRT'ye ait televizyon ve radyo kanallarından otomatik olarak, diğer radyo ve televizyonlarda ise bilgilendirmelerle vatandaşlarımıza ulaşmış olacağız." dedi.

TATBİKAT, 81 İL VE KKTC'DE YAPILDI

Sezer, tatbikatın yapılacağı gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında üst düzey yetkililerin, AFAD'da bir araya geleceğini, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tatbikatın yapılacağını söyledi.

KKTC ile Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş ve Erzurum'dan canlı yayın bağlantısı yapılacağını bildiren Sezer, basın mensuplarının tatbikatı anlatabilmeleri için İstanbul, İzmir, Ankara ve Düzce'de kurulacak medya platformlarında uzmanların deprem öncesi, deprem anı ve sonrasıyla ilgili bilgilendirme yapacağını belirtti.