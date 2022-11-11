Türkiye'nin 81 ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' düzenleniyor. Belediye ve cami hoparlörlerinden duyurular yapıldı, televizyon ve radyolarında uyarılar yayımlandı.
TATBİKAT, DÜZCE DEPREMİ'NİN 23. YILI NEDENİYLE PLANLANDI
Tatbikat, İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından 1999 Düzce Depremi'nin 23. yılı dolayısıyla planlandı.
'ÇÖK-KAPAN-TUTUN' HAREKETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Amaç; deprem anına ilişkin farkındalık oluşturmak. Bu kapsamda hayat kurtaran 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, "Tatbikat yapanlar ve yapamayanlar açısından farkındalık" dedi.