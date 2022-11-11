Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.11.2022 07:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.11.2022 19:20
    ABONE OL

    Türkiye genelinde "çök kapan tutun" tatbikatı!

    Son dakika haberi! Türkiye'nin 81 ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' düzenlendi. Tatbikat saat 18.57'de başladı. Tatbikat, İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından 1999 Düzce Depremi'nin 23. yılı dolayısıyla planlandı. AFAD, telefonlara "Hayati Uyarı Bildirimi" başlıklı bir uyarı gönderdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkiye genelinde çök kapan tutun tatbikatı!

    Türkiye'nin 81 ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' düzenleniyor. Belediye ve cami hoparlörlerinden duyurular yapıldı, televizyon ve radyolarında uyarılar yayımlandı.

    TÜRKİYE GENELİNDE "ÇÖK KAPAN TUTUN" TATBİKATI! VİDEO İZLE

    TATBİKAT, DÜZCE DEPREMİ'NİN 23. YILI NEDENİYLE PLANLANDI
    Tatbikat, İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından 1999 Düzce Depremi'nin 23. yılı dolayısıyla planlandı.

    'ÇÖK-KAPAN-TUTUN' HAREKETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
    Amaç; deprem anına ilişkin farkındalık oluşturmak. Bu kapsamda hayat kurtaran 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi gerçekleştirildi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, "Tatbikat yapanlar ve yapamayanlar açısından farkındalık" dedi.

        "HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ"
        AFAD, telefonlara "Hayati Uyarı Bildirimi" başlıklı bir uyarı gönderdi.

        "KORKU VE PANİK OLMASIN DİYE SİREN ÇALMADI
        AFAD Başkanı Sezer, korku ve panik yaratmamak için siren sisteminin kullanılmayacağını söylemişti.

        Tatbikata; ailelerin, yurtlarda kalan öğrencilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanlarında yaşayanların, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşlarında çalışanların katılması teşvik edildi.

        OLASI BİR DEPREMDE HAYATTA KALMAK İÇİN NELER YAPILMALI? VİDEO İZLE

        AFAD BAŞKANI SEZER DETAYLARI AÇIKLADI
        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, yaptığı açıklamada, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57'de ülke genelinde yapılacak "çök kapan tutun" tatbikatı hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

        2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında, 56 milyon kişiye afet farkındalık eğitimi verildiğini, 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında ise 94 bin tatbikatın yapıldığını anlatan Sezer, eğitim verilen insanların davranış kalıplarının değişmesini, deprem ve diğer afetlerle ilgili bilincin kazanılmasını ve bilgilerin yenilenmesini istediklerini belirtti.

        HAY SİSTEMİ ÜZERİNDEN BİLGİLENDİRME MESAJLARI İLETİLDİ
        Tatbikata ilişkin tüm duyuruların yapıldığını bildiren Sezer, Haber Alma ve Yayma Sistemi (HAY) üzerinden çarşamba günü 66 milyon 154 bin kişinin cep telefonlarına gönderilen bilgilendirme mesajının iletilmeye devam edeceğini bildirmişti.

            Ayrıca okullarda öğrencilerin de bilgilendirildiğine dikkati çeken Sezer, herkesin, nerede bulunursa bulunsun tatbikata katılmalarını istediklerini vurguladı.

            "ÇÖK KAPAN TUTUN" HAREKETİ
            Sezer, tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök kapan tutun" hareketinin yapılması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

            12 Kasım deprem tatbikatı: ÇÖK KAPAN TUTUN nasıl yapılır?

            "Uzmanlarımız ve eğitimcilerimiz, tatbikattan elde edilen verilerle 'ne eksiklerimiz var, uygulamada nelerle karşılaşıyoruz' bunların da analizini yapacak. Ona göre yol haritamızı takviye ederek, güçlendirerek devam edeceğiz ama gelinen noktada şuna çok seviniyoruz. Bütün ülkede afet farkındalığı oluşturmayı hedefliyorduk, buna adım adım ilerliyoruz."

            KORKU VE PANİK OLMASIN DİYE SİREN SİSTEMİNİ KULLANMAYACAĞIZ
            HAY sisteminden verilecek anonsların cami ve belediye hoparlörlerinden de yayınlanacağına işaret eden Sezer, "Korku ve panik olmasın diye siren sistemini kullanmayacağız. SMS bildirim, Hayati Uyarı Bildirimi, cami ve belediye hoparlörlerinden, TRT'ye ait televizyon ve radyo kanallarından otomatik olarak, diğer radyo ve televizyonlarda ise bilgilendirmelerle vatandaşlarımıza ulaşmış olacağız." dedi.

            TATBİKAT, 81 İL VE KKTC'DE YAPILDI
            Sezer, tatbikatın yapılacağı gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında üst düzey yetkililerin, AFAD'da bir araya geleceğini, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tatbikatın yapılacağını söyledi.

            KKTC ile Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş ve Erzurum'dan canlı yayın bağlantısı yapılacağını bildiren Sezer, basın mensuplarının tatbikatı anlatabilmeleri için İstanbul, İzmir, Ankara ve Düzce'de kurulacak medya platformlarında uzmanların deprem öncesi, deprem anı ve sonrasıyla ilgili bilgilendirme yapacağını belirtti.

            Sezer, İstanbul ve Bursa'daki eğitim merkezlerinin gün boyu açık olacağını ve mobil simülasyon tırlarının da ülke genelinde bulundurulacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

                "Bizim 593 bin gönüllümüz var. Gönüllülerimiz hem tatbikat vesilesiyle aktif görev alacaklar hem de tatbikatlara katılacaklar. Üniversitelerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, akredite ettiğimiz STK'ler, kurum ve kuruluşlarımızın yetkilileri, site yöneticileri tatbikatın koordinasyonunda ve tatbikatta aktif bir şekilde görev alacaklar."

                "ÇÖK KAPAN TUTUN" TATBİKATI NASIL YAPILACAK?
                Ülke genelinde telefon, televizyon ve radyo ile cami ve belediye hoparlörlerinden duyurulacak anonsta, "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır." ifadesi kullanılacak.

                Tatbikat kapsamında, mesajın duyulması halinde güvenli görülen bir yerde, sağlam bir nesnenin yanında ya da altında çökülecek. Sırt, pencerelere dönük şekilde kapanılacak, baş ve boyun, düşme ihtimali olan cisimlerden korunacak. Sarsıntı sona erene kadar, yatak veya oturma grubu gibi ağır ve büyük eşyalara tutunup beklenecek.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Fenerbahçe’ye Kadıköy’de soğuk duş!
                Haberler Güncel Türkiye genelinde "çök kapan tutun" tatbikatı!
                    SON DAKİKA